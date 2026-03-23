El grupo Jarcha obtiene el Vl premio Academia Iberoamericana de la Rábida

En el Salón de Actos de la Federación Onubense de Empresarios, ha tenido lugar el acto la entrega del VI Premio "Academia Iberoamericana de la Rabida" al grupo JARCHA.

Mari Paz Díaz

El mantenimiento y conducción de acto estuvo a cargo de la excelente periodista Mari Paz Díaz Domínguez, quien en primer lugar dio paso al prestigioso periodista Rafael Terán, quién hizo una magnifica semblanza de Jarcha:

“... es un grupo que nació queriendo hacer música cercana a nuestra tierra y sus problemas llegando al mayor número de personas, rescatando canciones de nuestro folklore y textos de poetas comprometidos, pero que acabó siendo voz de nuestras banderas y catalizador de sentimientos, reivindicaciones y sueños de la mayoría de nosotros….”

Finalizó su intervención: “….JARCHA forma parte de nuestras vidas. Muchos formamos parte de la “Generación Jarcha”. Ellos ayudaron a despertar conciencias, a disfrutar de nuestra propia cultura y considero que el premio que hoy reciben es un acto de justicia con el grupo y todos sus miembros…Jarcha eran algo más, mucho más que cantautores... En principio, inconscientes del regalo que nos estaban haciendo, contribuyeron a construir nuestra democracia con melodías y letras que despertaron muchas conciencias dormidas o silenciadas…”

En representación del grupo intervino la periodista y componente de Jarcha, Inés Romero, agradeciendo la distinción a la Academia Iberoamericana de La Rábida.

Xisto Romero

En su intervención, el presidente de la Academia, Xisto Romero, recordó el día 18 de enero de este mismo año, pues a la misma hora del acto, convocada por la Asociación de Víctimas del descarrilamiento de Adamuz, se celebraba una manifestación que coincidió con evento de la Academia, que estaba programado desde hace un mes.

Xisto Romero siguió su locución así: "En nombre de la Academia, como ya lo manifestamos públicamente en su día, nuestra solidaridad con los familiares y amigos de afectados para que puedan superar, en la medida de lo posible, la gran tragedia que ha dejado, por un lado consecuencias físicas inmediatas y por otro, desde el punto de vista psicológico, una gran carga emocional como consecuencia del impacto, que puede ser profunda y prolongarse en el tiempo, afectando no solo a las víctimas directas, sino también a sus familias y a los supervivientes"

"La Academia Iberoamericana de la Rábida con este acto solemne académico quiere manifestar que desde su creación contribuye a la generación, trasmisión, transformación y aprovechamiento del conocimiento, que puede ser transferido entre personas y estructuras públicas y privadas para potenciar la salvaguardia y difusión de la memoria pluricultural y multilingüe de los pueblos hermanos de Iberoamérica, incidiendo en la importancia que el conocimiento y el desarrollo cultural y la creatividad de nuestros pueblos tienen en los procesos de su avance económico y social.

Nuestra Academia, se siente enormemente orgullosa de conceder este premio. Su aceptación, supone poner en valor esta distinción que, por acuerdo de la Junta General, a propuesta de la Junta de Gobierno, se le concede a una persona o institución de prestigio que destaque por su implicación en temas relacionados con la Historia, la Literatura, el Arte, La Ciencia, la Técnica, la Cultura o la Sociedad en su conjunto, y de manera especial en el mundo iberoamericano.

La historia, no solo proporciona grandes relatos y eventos trascendentales, sino que también aporta innumerables historias individuales que se entrelazan para formar el tejido de nuestra memoria colectiva. Así, podemos afirmar con rotundidad que el Grupo Jarcha ha sido, y es, una parte fundamental de la historia y la cultura de nuestro país. Ha representado y representa un patrimonio invaluable que debe ser preservado y valorado por las generaciones presentes y futuras.

Jarcha, ha puesto la voz y la esperanza de quienes ansiaban salir del silencio y vivir en libertad; nadie como sus componentes han hecho tanto por dar a conocer la música de nuestra tierra.

Este reconocimiento de la Academia Iberoamericana de La Rábida, es una excelente manera de decirles que no les olvidamos y que su obra sigue viva y es necesario volver a oírla permanentemente, para no perder la memoria. Personas mucho más autorizadas que yo han profundizado en la vertiente más literaria de Jarcha, analizando la transformación de la poesía de postguerra en canciones populares, permitiendo que autores prohibidos llegaran al gran público. Su poesía, su música, sus canciones funcionaban como un poema colectivo que no mostraba el sentimiento solo del grupo, sino el de una sociedad que quería cambiar sin repetir errores del pasado, reflejando, el deseo de democracia, la importancia del diálogo y la memoria sin resentimiento.

Nuestra Academia felicita al Grupo Jarcha, que ha sido el fotógrafo capaz de revelar el núcleo de su identidad artística y de su impacto cultural, especialmente durante los últimos años del franquismo y la transición democrática en España, utilizando la Poesía como forma de resistencia, Recuperando la tradición literaria, evocando paisajes, costumbres y sentimientos colectivos, utilizando un lenguaje sencillo pero cargado de simbolismo en el que la poesía servía como herramienta para la emoción, la reflexión y la generación del pensamiento crítico en la sociedad, en definitiva una labor educativa y emocional. Sus letras en canciones comprometidas, no solo entretenían sino que también educaban y despertaban conciencia.

En definitiva, su aportación, construida con la palabra y la música, ha actuado como la conciencia profunda de la sociedad que la ha iluminado cuando todo parecía perderse".

José Luis Pastor y Ángeles Núñez

El broche final lo pusieron, excelentemente, José Luis Pastor, reconocido por la crítica especializada como uno de los grandes especialistas y pionero a nivel mundial en la Cuerda Pulsada Medieval, y Ángeles Núñez, artista multidisciplinar con una dilatada experiencia escénica en distintas parcelas artísticas de las músicas históricas y de raíz, como el canto, la danza y la percusión.

Componentes del grupo Jarcha

Por último, destacar que por parte del grupo Jarcha acudieron componentes de varias etapas como: Maribel Martín, Toñi García, Jesús Carmona, Inés Romero, Rosa Salas, Rafael Castizo, Ángel Corpa, Gabriel Travé, Antonio Ángel Ligero, Crisanto Martín, Pepe Roca, Juan José Oña, Marchena, Beatriz y Chari.

Enhorabuena tanto al Grupo Jarcha por el reconocimiento como a la Academia Iberoamericana de la Rábida, organizadora del solemne acto