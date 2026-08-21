Fomentar la lectura, visitar exposiciones y charlas de amigos

➡️ Siempre es de lo más agradable y enriquecedor, echar un ratito de charla con la entrañable periodista de Radio Huelva-Cadena Ser, Ana Gil, con la que coincidí hace unos días, cuando se incorporaba a su puesto de trabajo después de sus merecidas vacaciones estivales.

Una vez que nos pusimos al día de nuestras vidas, pues hacía tiempo que no nos veíamos, me dijo que había estado haciendo un régimen para perder peso, y la verdad es que ella está muy contenta con el resultado. Y eso sí, guapísima, como siempre.

Nuestra conversación derivó a la lectura, pues Ana es una gran lectora, que además los libros los prefiere en papel, no a través de teléfono o tablet. Me comentaba que le gustan todo tipo de géneros literarios y que suele acabar siempre la lectura de todos aquellos libros que llegan a sus manos, aunque a veces, no empiecen a su gusto.

Al preguntarle por sus autores preferidos, me decía que no tiene a ninguno en particular especialmente. Por mi parte, le comenté que los preferidos mios son los que me lo hacen pasar bien y sacarme sonrisas, por lo que le dije que el escritor que me aficionó a mí a la lectura fue Álvaro de la Iglesia, allá por los años 60.

Una vez que nos despedimos, le mandé cuando llegué a casa una serie de libros online que espero disfrute de los mismos.

Pedro Quesada y sus obras pictóricas

➡️ Hace unos días, he tenido la oportunidad de compartir un ratito de "chachara" con el pintor isleño Pedro Quesada, que por cierto, fue uno de las primeras personas que entrevisté en la antigua Higuerita, para el diario regional Sur/Oeste, en el año 1976.

Pero vamos a la actualidad. Pedro, hace unos días, ha tenido el honor de exponer sus obras pictóricas en Ayamonte, concretamente con motivo de la celebración de “Un paseo por el arte” en su XIII edición, donde ha sido invitado, y por tanto muy agradecido, dándole las gracias y la enhorabuena a la organización, pues este es un evento único donde pintores, escultores y fotógrafos exponen sus obras año tras año, cuyo objetivo no es otro que engrandecer el Arte y la Cultura de nuestra la Ciudad del Guadiana.

Pedro me decía que ha sido invitado por la organización; área de cultura del Ayuntamiento de Ayamonte y la asociación cultural T. A. La Escalera, y que para él ha sido un honor aceptar esta invitación y compartir con cerca de 200 artistas las 2 noches en una galería al aire libre que entiende es única.

"Una experiencia muy positiva en todos los sentidos, conocer a nuev@s compañeros, en ventas, y sobre todo en afluencia de público".

Pedro me contaba que en este evento ha existido una gran variedad de obras de todos los estilos, y que ha sido muy gratificante compartir con el público, conocer los compañeros que exponían al lado suyo, el contacto con los propietari@s de las viviendas.... las facilidades en el montaje y desmontaje.

"Una experiencia que si dios quiere, deseo repetir el próximo año, pues me he sentido muy a gusto".

Camacho, Marta Villagra y Santi de la Rocha

➡️ Como ya viene siendo tradicional cada agosto, hemos tenido un encuentro con el jefe de prensa de Hyundai España, Santi de la Rocha, y con la gerente de la concesión en Huelva, Marta Villlagra. El lugar elegido ha sido el restaurante "Fango", en El Rompido, y como no podía ser de otra manera, la mayoría del tiempo que hemos estado juntos nuestra conversación, en su mayor parte, ha estado centrada en el mundo de la automoción, y muy en especial en los Hyundai, que dentro de muy poquito tiempo va a renovar la flota, con modelos renovados que van a causar furor.

Santi, al que vimos muy ilusionado con los nuevos modelos Hyundai, lleva la friolera de 32 años en la empresa, y encantado. Está claro que el que vale, vale, y es muy valorado por sus empresas y no lo dejar cambiar de aires.

Refería de la Rocha que estos cambios van a ser importantes para la compañía, con modelos más vanguardistas y que estarán en el mercado español antes de final de año.

Por su parte, Marta también se mostraba ilusionada con los cambios en los modelos, que a buen seguro impulsarán las ventas de Hyundai en nuestra provincia. Aparte de ello, nos desvelada que están a punto de llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento de Huelva para jugar un papel importante en una de las celebraciones más importantes de la capital, y que lógicamente vamos a esperar a que ellos lo hagan público, para contarlo nosotros en esta misma sección.

Por cierto, y cambiando el tercio que dirían los taurinos, Santi es un enamorado de Huelva, elogiando la cordialidad del onubense, la gastronomía y la belleza de los paisajes de esta tierra, a la cual acude cada vez que puede a jugar al golf.

Felipe Marmesat

➡️ Como hemos reseñado un poquito más arriba, hemos almorzado en el restaurante "El Fango", de El Rompido", y desde luego hay que destacar la profesionalidad de su maitre, Felipe Marmesat, que es la amabilidad personificada, recomendando muy acertadamente los platos de su carta de comidas. El servicio es sobresaliente y, una vez concluido el almuerzo, pudimos charlar con Felipe un ratito, quien nos contaba el trabajo que cuesta encontrar un buen profesional de hostelería, incluso personas que quieran trabajar en este gremio, por lo que tienen que cuidar mucho a los que apuestan por estar.

En definitiva, encontrarse con una persona como Marmesat a la hora de ir a almorzar o cenar es un auténtico lujo, por lo que lo felicitamos desde esta sección Made in Huelva.