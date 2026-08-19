¡Elvis llega a Punta Umbría con una auténtica fiesta de Las Vegas!

El Grupo Bogart de Huelva, banda liderada por el músico onubense Jesús Roa y especializada en conciertos homenaje a Elvis Presley, acompañará a Joe Lewis Elvis, protagonista del mejor tributo a Elvis de España, en un espectáculo lleno de música en directo, grandes clásicos, energía y mucho espíritu de Las Vegas.

Joe Lewis

Los organizadores quieren que los onubenses y visitantes formen parte del espectáculo: "Vente caracterizado/a al más puro estilo Las Vegas o Elvis. ¡Será genial!"

Animan a que los que vayan al concierto tribuno a saquen sus mejores looks, brillantes, lentejuelas, tupés, gafas, vestidos y todo lo que les inspire el glamour de Las Vegas.

Será una noche para cantar, bailar, disfrutar y viajar por unas horas hasta el universo de Elvis y las grandes noches de Las Vegas.

Está clarísimo que los más seguidores del "Rey" no van a dejar que se lo cuenten y el viernes estarán en El Mosquito de Punta Umbría.