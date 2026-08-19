¡Elvis llega a Punta Umbría con una auténtica fiesta de Las Vegas!
El próximo viernes 21 de agosto, a las 21:30 h, "El Mosquito" de Punta Umbría se transformará en Las Vegas para vivir una noche muy especial dedicada al Rey del Rock
El Grupo Bogart de Huelva, banda liderada por el músico onubense Jesús Roa y especializada en conciertos homenaje a Elvis Presley, acompañará a Joe Lewis Elvis, protagonista del mejor tributo a Elvis de España, en un espectáculo lleno de música en directo, grandes clásicos, energía y mucho espíritu de Las Vegas.
Los organizadores quieren que los onubenses y visitantes formen parte del espectáculo: "Vente caracterizado/a al más puro estilo Las Vegas o Elvis. ¡Será genial!"
Animan a que los que vayan al concierto tribuno a saquen sus mejores looks, brillantes, lentejuelas, tupés, gafas, vestidos y todo lo que les inspire el glamour de Las Vegas.
Será una noche para cantar, bailar, disfrutar y viajar por unas horas hasta el universo de Elvis y las grandes noches de Las Vegas.
Está clarísimo que los más seguidores del "Rey" no van a dejar que se lo cuenten y el viernes estarán en El Mosquito de Punta Umbría.