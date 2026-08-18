Beas en fiestas, El Portil, Punta Umbría y un "besino" al Real Madrid

Beas ha vivido, días pasadas, una noche mágica para la historia del Agosto Beasino, llena de emociones y distinciones y con el Simpecado de Nuestra Sra. de los Clarines como testigo. En ella, se llevó a cabo el sorteo que deparó el título de Romera Mayor de la Romería 2026 en la joven hermana de la hermandad, Ana González Pérez.

Por otra parte, fueron reconocidos con el título de hermanos de honor, por su labor, devoción y generosidad por engrandecer a la Hermandad y a la Virgen de los Clarines, los siguientes hermanos: Francisco Mateo Sayago Ramírez, Juan Domínguez Ortega y Sebastiana Rodríguez Suárez como directores técnicos y artísticos del Belén Viviente de Beas y de los distintos altares y decorados de la Hermandad, Francisco Casto Díaz, por su labor de costalero, capataz y director técnico artístico de la Hermandad, Antonia Cruzado Quintero, por sus 70 años de camarista de la Virgen de los Clarines, Fermín González Mayoral, por su excelsa labor musical como compositor de sevillanas a la Virgen de los Clarines.

Fermín, que es buen amigo nuestro, se mostraba de lo más feliz e incluso se emocionó cuando el hermano mayor de la hermandad, Antonio Rosillo Palacios, le hizo entrega del pergamino acreditativo y manifestó que desde luego seguirá componiendo temas musicales en honor a la patrona de su Beas natal.

Enhorabuena a todos los galardonados.

José Manuel Fernández y Javier López

➡️ En mis paseos mañaneros por la playa de El Portil, he tenido la oportunidad de charlar un ratito con Javier López y José Manuel Fernández Cáceres, este último presidente del grupo Triguereño "Amigos del Mache".

Javier nos contaba que está viendo en la playa de El Portil un gran cambio, y que la naturaleza está dejando más espacio para los bañistas. Por su parte, Fernández Cáceres, no decía lo mismo, y orgulloso manifestaba que contamos con un paraíso inigualable e irrepetible que no lo encontraremos en ningún otro lugar, aunque los políticos que gobiernan los recursos de la zona no cuidan el entorno y lo dotan de los medios necesarios para hacer que nativos y visitantes se sientan con los servicios idóneos para el disfrute y comodidad.

José Manuel nos contaba igualmente que él, cada mañana temprano y al atardecer, se renueva con aguas del Atlántico, pues para él es su medicina natural: "En los paseos mañaneros, también al atardecer, con el agua renovada cada día, chapoteando sobre mis piernas, tengo la sensación de depuración de todo mi cuerpo"

Personalmente, añadiría que este núcleo del litoral Onubense bien se merecen una mayor implicación de los ayuntamientos, de uno más que de otro.

Por cierto, José Manuel, muchas felicidades por esos encuentros del Grupo "Amigos del Mache", que cada día tiene un mayor poder de convocatoria.

Rafael de la Rosa, "Lobito"

➡️ Ahora, quiero contarles lo interesante que ha resultado estar de charla con Rafael de la Rosa "Lobito", mientras navegábamos por la ría de Punta Umbría.

No nos conocíamos, pero nada más llegar al muelle, a la hora del embarque, me reconoce, nos presentamos y, con motivo de La Tertulia Recreativista, comenzamos a hablar precisamente del Recreativo. Empezamos recordando al ex jugador del Decano, el puntaumbrieño Ramírez, que Rafa opinaba que tendría que haber llegado a triunfar en primera en división. Estuvimos opinando sobre la pretemporada de los chicos de Jesús Galván, esperando que la versión que se vea en competición sea muy distinta a la ofrecida en pretemporada.

Una vez que se soltaron las amarras, nos comenta "Lobito" que no hay mejor forma de entender Punta Umbría que desde el agua, pues desde tierra es playa y verano, pero desde la ría es otra cosa: es marisma, es río que se hace mar, es pueblo marinero...

Subimos a bordo siete personas. El patrón, Rafa, suelta amarras sin prisa, como quien sabe que aquí manda la marea, no el reloj. En cuanto salimos, Punta se ve distinta, y Rafael va contando sus peripecias en la mar, cuando él se embarcaba para ir a faenar a Marruecos, donde todo era distinto a hoy. Yo le cuento las experiencias mías con la flota pesquera de Isla Cristina, en los años 70 y 80, y las coincidencias son muchas, por lo que la charla se hace más amena.

A medida que empezamos a navegar camino a la Punta del Cebo (si, con C), al pasar en los primeros momentos por la zona de Punta Umbría, "Lobito" va comentando de quién son las embarcaciones a las que va saludando, y se siente muy orgulloso del Paraje Natural Marismas del Odiel, donde el río se mezcla con el mar creando un ecosistema único. Hablamos de los últimos habitantes de Isla Saltés, donde vivió la madre de Gonzalo, antiguo alcalde de Punta Umbría. Asimismo, nos hablaba de La Almendrá y la Carcajera.

Fernando Rodríguez, que también formaba parte de los pasajeros, comentaba con Rafael temas relacionados con Ayamonte, pues el primero, por haber nacido en la Puerta de España, y el segundo, por el cariño que le tiene a la ciudad del Guadiana, hablaban auténticas maravillas de esa tierra. Desde la embarcación, a la vuelta, vimos pesqueros varados y divisamos los pinares de El Portil, mi punto débil, y lo poco que lo cuidan desde el gobierno municipal.

Solo nos faltó la presencia del armador del barco, Pepe Gómez "El Marismeño", al que echamos muchísimo de menos, pero el ratito de navegación fue una gozada, donde Rafael nos lo hizo de lo más ameno e instructivo.

Ricardo Borrero en la romería de Beas

➡️ Volvemos ahora de nuevo a Beas, para destacar que el jugador de fútbol de dicha localidad, Ricardo Borrero, ha ingresado, en la tarde del domingo 16 de agosto, en Valdebebas, ciudad deportiva del Real Madrid, nuevo Club en el cual va a militar como cadete a partir de este momento.

El futbolista juega en la demarcación de portero, mide 1,95 y estaba, hasta ahora, en el Sevilla FC.

El chaval ha marchado después de estar en la mañana del domingo en la romería de Ntra. Sra. de los Clarines, y lo hace de lo más ilusionado con ganas de triunfar en el club merengue.

Minutos antes ha posado con el farmacéutico, Javier Sayago; el empresario, Pepe Rivero, y el oftalmólogo, Fernando Ramírez, que habían ido a despedirlo. Y, como no podía ser de otra manera, le deseaban toda clase de éxitos.