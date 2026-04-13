Las caras de Huelva a través de la cámara de Paco Gil

El Centro Cultural José Luis García Palacios ha sido escenario de la presentación de una antología fotográfica de Paco Gil, donde se ven reflejados los invitados del programa "Las Caras de Huelva" emitido por Huelva TV, que presenta y dirige Diego Lopa.

Personas que intervinieron en el acto

A dicha inauguración acudieron la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda; el presidente de la Federación Onubense de Empresarios y de Caja Rural del Sur, José Luis García Palacios; el poeta Ramón Llanes, que fueron junto a Paco Gil y Diego Lopa los que se dirigieron a los muchos invitados que acudieron al evento.

Pilar Miranda, Leonardo Valladares y Paco Gil

Diego Lopa, alma de este evento comenta en su libreto entregado: "la muestra exhibida trata de presentar el perfil de nuestra ciudad a través de una parte de los invitados que han pasado por el programa de Huelva TV, Las Caras de Huelva".

"Al igual que la anterior exposición pretende trazar un recorrido cercano y afectivo por las imágenes de personajes de nuestra ciudad, que representan el alma de la Vieja Onuba, donde todos tienen como denominador común su bien probado a la Huelva de ayer, de hoy y de siempre"

Cincuenta imágenes de personas que Paco Gil ha sabido captar con la profesionalidad y amor que pone cada vez que realiza cualquier reportaje gráfico.

La exposición estará abierta hasta el próximo 24 de abril, y a buen seguro que tendrá un gran poder de convocatoria.

Enhorabuena a todos