La banda Akrovystia presenta su primer álbum discográfico, "Tardenoche"

Me encanta que a esta sección se acerquen personas creativas, con iniciativa y con ganas de hacerse un hueco en cualquier tipo de actividad, en este caso dentro del mundo de la música, donde Víctor Lockefeer viene a contar a los lectores de Diario de Huelva temas relacionados con el grupo Akrovystia.

Víctor es el vocalista de la banda, hijo del guitarrista Gaspar de Holanda y de Virginia Gómez, gran cantaora flamenca, así como nieto de Victoria Prieto, toda una institución dentro del mundo del flamenco en nuestra provincia.

Hecha esta presentación vamos a pasar a preguntarle por los demás componentes de la banda:

R.- Mira José Luis, nuestro grupo lo componen además, el guitarrista Adán Baez, hijo de Pablo Baez; por otro lado, nuestro bajista es Alberto Mármol, y nuestra batería Isabel Vázquez.

Banda Akrovystia

P.- ¿Cómo empezasteis dentro del mundo de la música?

R.- Nuestros orígenes son en el ComboRock, donde fuimos orientados, y seguimos siéndolo por John Conde. Tenemos experiencia de tocar en sitios como el Chiringuito el Loro, Huelva Rock, el festival Algarock en La Algaba, la caseta del Ayuntamiento en las Colombinas y, más importante, organizamos un concierto benéfico para la asociación Dr. Cristóbal Gangoso Aragón (ARO) en el Gran Teatro el pasado mes de septiembre entre otros.

Banda Akrovystia

P.- ¿Qué proyectos tenéis más inmediatos?

R.- En el mes de enero grabamos un disco, en el estudio Virutasong, en Almonte, de la mano de Fran Báñez, y, como productor, Gaspar de Holanda; el cual va a ver la luz pública esta misma semana, que tiene como título genérico "Tardenoche", donde presentamos ocho canciones en las que la banda explora diferentes estilos y busca su sonido.

P.- Háblanos de los distintos temas que forman parte este trabajo discográfico

Banda Akrovystia

R.- Vamos allá. "Bahía" que es la introducción y conclusión del álbum, es nuestra única canción instrumental. La primera parte juega con la creación de una imagen, a través del sonido, en la mente de los oyentes. Intentamos dar una sensación de comienzo y evocar el paisaje de la playa en un atardecer. Sin embargo, la segunda parte juega con la misma armonía y tonalidad que la primera, aunque intenta dar una sensación de melancolía y nostalgia a la vez que de un final feliz.

"El alba": Guitarra y percusión más cerca del funky y el rock clásico. La escribimos en un momento en el que la banda estaba avanzando y conseguimos un concierto en Las Colombinas. Por ello, la canción habla de los comienzos (metáfora con el amanecer) y del sentimiento de cuando sabes que estás cerca de conseguir un objetivo.

"Tardenoche": seguimos situados en la imagen de la playa, que influyó mucho en las composiciones de El Alba y Tardenoche, debido a la conexión de los integrantes del grupo con la costa onubense, sobre todo en verano, que fue cuando se escribieron estos dos temas. Esta canción habla sobre una relación tóxica (no necesariamente romántica) en la que se muestra la perspectiva de una víctima de manipulación que sigue queriendo a la otra persona que se ha ido. Para hablar sobre ello se usa la metáfora de un atardecer (“tardenoche”).

"Noche": es una queja al trato que se le da a la generación Z, sobre todo al menosprecio de sus emociones y problemas. La canción se sitúa en la noche, que se ve como algo oscuro, malo; pero realmente es serena e incomprendida. Es una canción cercana al punk.

"Sisifo": canción más cercana al metal de todo el álbum. Fue la primera canción que compusimos y está hecha para el directo. Tiene paradas, cambios de tempo y una atmósfera que siempre consigue enganchar al público. Esta composición es una queja social hacia la monotonía de la vida en el sistema capitalista. La metáfora es simple, Sísifo, personaje de la mitología griega, estaba condenado a empujar una piedra durante toda la eternidad, mientras que nuestra realidad se resume en el trabajo constante para la supervivencia.

"Sodoma y Gomorra": es una fusión del metal y el flamenco. Ha sido, con diferencia, la canción más complicada de componer e interpretar de todas las del álbum, a través de ella se puede ver nuestra evolución a la hora de usar la creatividad de manera conjunta (como banda). Sodoma y Gomorra es una historia bíblica que adaptamos a una reflexión moral compleja sobre el bien y el mal, y las dificultades presentes al juzgar a una persona por sus acciones o intenciones (¿Cuándo podemos decir que una persona es mala?).

"15-6-90": blues con rasgos de rock clásico. Expresa nuestra opinión sobre el impacto del dinero en una persona, la avaricia y la crueldad que este puede generar en el individuo. Todo ello se vio influenciado por la situación geopolítica actual, criticamos a los responsables y a su capacidad para imponer sus deseos y criterio.

P.- Víctor, qué bien explicas todo el contenido del álbum, pero ¿te queda algo más que quieras añadir?

R.- Reseñar que en nuestra presentación como banda, Akrovystia desea enseñar nuestra visión del mundo, plasmada en música durante un proceso de composición de más de un año, al que han aportado muchas personas. Los integrantes del grupo: Adán componiendo guitarras, Alberto bajos, Víctor coros y letras, e Isabel percusión y letras.

Banda Akrovystia

P.- Pues nada, que me alegro un montonazo veros tan alegres, ilusionados y con muchas ganas de seguir subiéndose a los escenarios. ¿Lo has contado todo?

R.- Jajajaja. La verdad es que no, queremos agradecer muy sinceramente el apoyo Gaspar de Holanda, como productor; Fran Báñez, como ingeniero de audio; Virginia Gómez, como co-compositora de la melodía vocal de "Sodoma y Gomorra"; John Conde, como maestro que nos introdujo al mundo de la música rock; José Adán, como compositor e intérprete de coros.... Ahora sí, punto y final por hoy. Os seguiremos informando de nuestra trayectoria musical.