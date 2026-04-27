El Snipe rinde tributo a la inigualable figura de Manuel Ortiz 'Boby'

Las aguas de Huelva han vuelto a teñirse del blanco de las velas para celebrar una de las citas más emotivas del calendario náutico onubense: el IX Memorial Manuel Ortiz Trixac 'Boby'. Con una participación de 20 embarcaciones de la clase Snipe, el Real Club Marítimo de Huelva (RCMH) se vistió de gala para recordar a quien fuera su vicepresidente y un pilar fundamental en la promoción de la vela en la provincia.

Antes de que las bocinas marcaran el inicio de la competición, el ambiente estuvo marcado por la solemnidad. La familia de la vela onubense guardó un emotivo minuto de silencio en memoria de Quilón, reconocido juez de regatas recientemente fallecido. Su pérdida ha dejado un vacío profundo, pues era una figura íntimamente ligada a los valores y principios que rigen el deporte náutico en Huelva.

El arte de los regatistas

En lo deportivo, la jornada puso a prueba la templanza de los regatistas. El viento se hizo de rogar, tardando en establecerse sobre el campo de regatas. Sin embargo, una vez que entró, lo hizo para regalar unas condiciones que convirtieron la prueba en un desafío sumamente táctico. Las tripulaciones tuvieron que leer con precisión las corrientes y los roles de viento para posicionarse en cabeza.

El dominio de la prueba reina recayó en los regatistas de RCMT de Punta Umbría José Ramón Quilón y Hugo Quilón, en segundo lugar, Vidal González y José Luis Castilla del RCMH y cerrando el pódium la tripulación del CN Rio Piedras Pepín Barrero y Pepín Barrero Jr. En la clase plata la victoria fue para la tripulación del RCMH formada por Darío Picón y Baltasar Botello, seguidos de Pablo García y Miguel Talegón del CN Isla Canela y en tercer lugar Eva Mayo y Fco Pérez del CN Rio Piedras.

Buen ambiente en la regata

El broche de oro lo puso la entrega de trofeos, que contó con la presencia de María Victoria Vázquez, viuda de 'Boby'. En un discurso cargado de gratitud, destacó la consolidación de este memorial y agradeció el esfuerzo constante del RCMH por mantener viva la llama de un hombre que dedicó gran parte de su vida a fomentar la pasión por el mar.

​Con esta novena edición, el Memorial no solo reafirma el nivel competitivo del Snipe en la región, sino que se asienta como el corazón sentimental de la vela onubense, donde el recuerdo de figuras como Boby y Quilón sigue impulsando a las nuevas generaciones a soltar amarras.

Los navegantes demostraron su destreza

Esta regata además fue puntuable para la IV Liga Snipe Huelva Palos-La Gomera, patrocinada por la Diputación Provincial, que deja cambios significativos en ella. La clasificación en el Grupo Oro, continua liderándola Pepín Barrero y Pepín Barrero Jr. (CNRP), empatados a puntos con Vidal González y José Luis Castilla (RCMH). Cierra el 'Top-3' la tripulación formada por Gustavo Díaz y Begoña Filloy (ADNMNP).

En cuanto al Grupo Plata, pasa a liderarlo Pablo García y Miguel Talegón (CNIC), seguidos de Ángel M y Monserrat Mesa (CNRP), y en tercer lugar Darío Picón y Baltasar Botello (RCMH). El próximo 16 de mayo, la Escuela de Vela de Palos de la Frontera acogerá una nueva jornada de la Liga de Huelva. La prueba contará con la participación especial de la flota Snipe de Cádiz, convirtiendo la competición en un evento de hermanamiento entre ambas provincias.​