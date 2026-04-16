El Recreativo de Huelva dedicará su partido ante el Melilla al Día del Donante

El Recreativo de Huelva dedicará el partido de este domingo en casa frente al Melilla al Día del Donante, en una iniciativa solidaria que busca fomentar la concienciación sobre la donación de órganos y tejidos.

La acción se enmarca dentro de la V Campaña de Donación impulsada junto a la Coordinación de Trasplantes de Sevilla y Huelva, con el objetivo de sensibilizar a la ciudadanía bajo el lema “Hazte donante, regala vida”.

Como parte de esta iniciativa, el jugador David Alfonso ha participado en uno de los actos celebrados este miércoles, posando con el carnet de donante junto al equipo de coordinación de trasplantes, en un gesto simbólico de apoyo a la campaña.

El encuentro servirá así como altavoz para visibilizar la importancia de la donación de órganos, una acción que puede salvar y mejorar la vida de muchas personas.

Desde el club se suman a este mensaje solidario, animando a la afición y a la sociedad en general a informarse y hacerse donantes, contribuyendo a dar nuevas oportunidades de vida.