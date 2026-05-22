El Recreativo anuncia el adiós de Arzu
El técnico sevillano no continuará en el banquillo del Decano después de firmar una notable reacción del equipo en la segunda vuelta
El RC Recreativo de Huelva ha anunciado oficialmente la salida de Arzu como entrenador del primer equipo de cara a la próxima temporada 2026/2027.
El club albiazul pone así fin a la etapa del técnico sevillano, que llegó al Decano en un momento delicado del curso y logró reactivar al equipo hasta mantener viva la lucha por el play-off de ascenso prácticamente hasta la última jornada.
Durante su paso por el banquillo recreativista, Arzu dirigió 23 encuentros con un balance de 11 victorias, siete empates y cinco derrotas, además de encadenar una racha de 11 partidos consecutivos sin perder.
Junto a él también abandonan la disciplina recreativista el segundo entrenador Dani Avilés y el preparador físico Bernardino Gaona, ‘Berni’, integrantes de su cuerpo técnico desde su llegada al club.
En el comunicado emitido por la entidad, el Recreativo destaca la “máxima implicación y profesionalidad” mostrada por todo el equipo técnico desde el primer día y agradece el trabajo realizado durante estos meses.
El Decano ha querido además desear suerte a Arzu en sus próximos proyectos profesionales y mostrar su “respeto y admiración” por unos profesionales que, según el club, “han defendido el escudo con orgullo”.