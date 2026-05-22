El Recreativo anuncia el adiós de Arzu

El RC Recreativo de Huelva ha anunciado oficialmente la salida de Arzu como entrenador del primer equipo de cara a la próxima temporada 2026/2027.

El club albiazul pone así fin a la etapa del técnico sevillano, que llegó al Decano en un momento delicado del curso y logró reactivar al equipo hasta mantener viva la lucha por el play-off de ascenso prácticamente hasta la última jornada.

Durante su paso por el banquillo recreativista, Arzu dirigió 23 encuentros con un balance de 11 victorias, siete empates y cinco derrotas, además de encadenar una racha de 11 partidos consecutivos sin perder.

Junto a él también abandonan la disciplina recreativista el segundo entrenador Dani Avilés y el preparador físico Bernardino Gaona, ‘Berni’, integrantes de su cuerpo técnico desde su llegada al club.

En el comunicado emitido por la entidad, el Recreativo destaca la “máxima implicación y profesionalidad” mostrada por todo el equipo técnico desde el primer día y agradece el trabajo realizado durante estos meses.

El Decano ha querido además desear suerte a Arzu en sus próximos proyectos profesionales y mostrar su “respeto y admiración” por unos profesionales que, según el club, “han defendido el escudo con orgullo”.