El IES La Orden se conjura para remontar y ganar otra Liga en Huelva

Sigue vivo, que no es poco tal y como fue el partido. El CB IES La Orden perdió por la mínima ante el Cartagena (4-3), en el partido de ida de la gran final por el título de la Liga Nacional de División de Honor de Bádminton o 'Top-10'. El equipo de Paco Ojeda, que cedió los tres primeros puntos, rozó la tragedia, pero supo reponerse para mantener sus opciones de conquistar el título.

-ASÍ FUE EL ENCUENTRO

Dobles mixto: Nikol Carulla y Rubén Fernández vs Pablo Abián y Silvia Redondo (11-10, 11-5 y 11-9)

vs Pablo Abián y Silvia Redondo Dobles masculino: Rubén García y Jaume Pérez vs Álvaro Morán y Alejandro Pérez (11-3, 11-6 y 11-9)

vs Álvaro Morán y Alejandro Pérez Dobles femenino: Nikol Carulla y Elena Lorenzo vs Laura Santos y Cristina Teruel (11-4, 11-3 y 11-5)

vs Laura Santos y Cristina Teruel Individual masculino nº 2: Nadeem Dalvi vs Mark Caljouw (7-11, 9-11 y 5-11)

Individual femenino nº 2: Nerea Ivorra vs Cristina Teruel (11-3, 8-11, 9-11 y 8-11)

Individual femenino nº 1: Xu Wei vs Laura Santos (11-4, 11-9 y 11-1)

vs Laura Santos Individual masculino nº 1: Alejandro Alcalá vs Pablo Abián (11-9, 8-11, 5-11 y 10-11)

El IES La Orden deberá remontar en Huelva.

Ahora, la escuadra blanquiazul deberá remontar el marcador adverso en el choque de vuelta, que se disputará en el Polideportivo Municipal Andrés Estrada de Huelva el próximo sábado.