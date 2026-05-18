El IES La Orden se conjura para remontar y ganar otra Liga en Huelva
El equipo onubense cae en Cartagena (4-3), pero mantiene intactas sus opciones de ganar un nuevo título.
Sigue vivo, que no es poco tal y como fue el partido. El CB IES La Orden perdió por la mínima ante el Cartagena (4-3), en el partido de ida de la gran final por el título de la Liga Nacional de División de Honor de Bádminton o 'Top-10'. El equipo de Paco Ojeda, que cedió los tres primeros puntos, rozó la tragedia, pero supo reponerse para mantener sus opciones de conquistar el título.
-ASÍ FUE EL ENCUENTRO
- Dobles mixto: Nikol Carulla y Rubén Fernández vs Pablo Abián y Silvia Redondo (11-10, 11-5 y 11-9)
- Dobles masculino: Rubén García y Jaume Pérez vs Álvaro Morán y Alejandro Pérez (11-3, 11-6 y 11-9)
- Dobles femenino: Nikol Carulla y Elena Lorenzo vs Laura Santos y Cristina Teruel (11-4, 11-3 y 11-5)
- Individual masculino nº 2: Nadeem Dalvi vs Mark Caljouw (7-11, 9-11 y 5-11)
- Individual femenino nº 2: Nerea Ivorra vs Cristina Teruel (11-3, 8-11, 9-11 y 8-11)
- Individual femenino nº 1: Xu Wei vs Laura Santos (11-4, 11-9 y 11-1)
- Individual masculino nº 1: Alejandro Alcalá vs Pablo Abián (11-9, 8-11, 5-11 y 10-11)
Ahora, la escuadra blanquiazul deberá remontar el marcador adverso en el choque de vuelta, que se disputará en el Polideportivo Municipal Andrés Estrada de Huelva el próximo sábado.