El Puerto de Huelva hace un balance positivo del Torneo Interpuertos

El Puerto de Huelva ha realizado un balance positivo del XXIX Torneo Interpuertos de Fútbol Sala y del II Torneo Interpuertos de Pádel, un evento deportivo que ha reunido por primera vez a representantes de las 28 autoridades portuarias españolas y del organismo público Puertos del Estado.

La competición concluyó el pasado sábado con la victoria del Puerto de Vigo en el torneo de fútbol sala. En pádel, los triunfos fueron para el Puerto de Valencia en categoría femenina, el Puerto de A Coruña en categoría mixta y nuevamente el Puerto de Vigo en categoría masculina.

El presidente del Puerto de Huelva, Alberto Santana, destacó la elevada participación y el ambiente de convivencia vivido durante las tres jornadas deportivas, subrayando además el impacto económico que ha supuesto para la ciudad la llegada de más de 500 visitantes vinculados al torneo.

Según explicó Santana, la celebración del campeonato ha contribuido a dinamizar sectores como la hostelería, la restauración, los hoteles y el ocio en la capital onubense.

Además de los títulos principales, el torneo entregó distintos reconocimientos individuales y colectivos. El guardameta Jonathan Míguez, del Puerto de Vigo, recibió el premio al mejor portero, mientras que Yago González, del Puerto de Ferrol, fue distinguido como máximo goleador. El galardón al mejor jugador recayó también en Marcos Torres, del Puerto de Vigo.

Por otro lado, el premio a la deportividad fue para la UTE formada por los puertos de Avilés y Marín, mientras que el reconocimiento al equipo menos goleado fue para el Puerto de Cartagena.

Las competiciones de fútbol sala se disputaron en distintas instalaciones deportivas de Huelva gracias a la colaboración del Ayuntamiento y de la Universidad de Huelva, utilizándose el Palacio de Deportes Carolina Marín y los pabellones universitarios Príncipe de Asturias y Lydia Valentín. El torneo de pádel tuvo lugar en el Club de Pádel Panorámico Huelva.

Durante su estancia, los participantes también realizaron visitas culturales y turísticas por la ciudad y su entorno, incluyendo recorridos por el centro de Huelva, el Muelle de las Carabelas y travesías en catamarán por la ría del Odiel.

La gala de clausura sirvió además para entregar el relevo organizativo al Puerto de Ceuta, que será el encargado de acoger la próxima edición del torneo.