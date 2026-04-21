Por primera vez en casi dos décadas en zona de descenso, Tottenham anuncia reestructuración

Por primera vez en casi dos décadas, el Tottenham FC se encuentra en la terrible zona de descenso. Una situación de emergencia absoluta que ya está atrayendo la atención de todo el mundo.

Sabemos que la liga inglesa no perdona errores. Una planificación que empieza con mal pie puede costar muy caro. Actualmente, los Spurs están en la 18ª posición, con solo 30 puntos después de 32 jornadas disputadas. Es la primera vez desde 2008 que el club se enfrenta a una situación real de descenso a la Championship, algo que parecía impensable para uno de los miembros del llamado "Big Six".

Entre bastidores, el ambiente es de total preocupación y de tomar decisiones. La directiva ya está considerando una "limpia" de plantilla y la búsqueda desesperada de soluciones tácticas y financieras. Si no hay un giro épico en las próximas seis jornadas, el club se enfrentará a una de las páginas más oscuras de su historia.

La crisis y sus devastadores impactos financieros

El rendimiento del Tottenham esta temporada tiene a los aficionados con los pelos de punta. La sequía de victorias en 2026 expone la fragilidad de una plantilla que, sobre el papel, tiene mucha calidad, pero que en la práctica no logra dar resultados. La consecuencia directa de estar tan mal posicionado en la tabla es el impacto financiero catastrófico que traería el descenso.

La posibilidad de jugar en segunda división le pone la piel de gallina a cualquier contable del club. Las estimaciones indican pérdidas astronómicas. Detalles de esta crisis financiera:

Agujero multimillonario: Una pérdida inmediata estimada en 200 millones de libras en ingresos.

Una pérdida inmediata estimada en 200 millones de libras en ingresos. Recorte en televisión: Reducción drástica de los lucrativos derechos de transmisión de la primera división y de las cuotas comerciales.

Reducción drástica de los lucrativos derechos de transmisión de la primera división y de las cuotas comerciales. Tijeretazo a los salarios: La activación de cláusulas de descenso en los contratos, obligando al club a recortar la masa salarial en un impresionante 75%.

La activación de cláusulas de descenso en los contratos, obligando al club a recortar la masa salarial en un impresionante 75%. Buitres en el mercado: Varios equipos europeos ya están sondeando a las estrellas del equipo, esperando el momento para comprar cracks a precio de ganga.

La crisis y sus devastadores impactos financieros

La actuación del Tottenham esta temporada tiene a los aficionados con los pelos de punta. La sequía de victorias en 2026 expone la fragilidad de una plantilla que, sobre el papel, tiene mucha calidad, pero que en la práctica no consigue resultados. La consecuencia directa de una posición tan baja en la tabla, algo que el ranking fifa de clubes ya venía anticipando, es el impacto financiero catastrófico que traería el descenso.

La posibilidad de jugar en segunda división le pone la piel de gallina a cualquier contable del club. Las estimaciones indican pérdidas astronómicas. Detalles de esta crisis financiera:

Agujero multimillonario: Una pérdida inmediata estimada en 200 millones de libras en ingresos.

Una pérdida inmediata estimada en 200 millones de libras en ingresos. Recorte en televisión: Reducción drástica de los lucrativos derechos de transmisión de la primera división y de las cuotas comerciales.

Reducción drástica de los lucrativos derechos de transmisión de la primera división y de las cuotas comerciales. Tijeretazo a los salarios: La activación de cláusulas de descenso en los contratos, obligando al club a recortar la masa salarial en un impresionante 75%.

La activación de cláusulas de descenso en los contratos, obligando al club a recortar la masa salarial en un impresionante 75%. Buitres en el mercado: Varios equipos europeos ya están sondeando a las estrellas del equipo, esperando el momento para comprar cracks a precio de ganga.

La renovación del equipo y la "barca" de salidas

Reuters

Con el descenso tocando a la puerta, el club ya está valorando desprenderse de algunos de sus principales activos. La búsqueda de "oxígeno" en la plantilla y de recursos económicos ha convertido a nombres antes intocables en jugadores transferibles.

El caso más emblemático es el del defensa Cristian Romero. Capitán, campeón del mundo con Argentina y sheriff de la defensa, Romero sufrió una grave lesión de rodilla que lo dejó fuera el resto de la temporada. Siendo un fuerte objetivo del Atlético de Madrid, su venta se ve como una de las principales formas de hacer caja. Y no está solo en la lista de posibles salidas:

Guglielmo Vicario: El portero italiano podría ser vendido para aligerar la nómina.

El portero italiano podría ser vendido para aligerar la nómina. Destiny Udogie: El prometedor lateral ha entrado en el radar de otros gigantes europeos.

El prometedor lateral ha entrado en el radar de otros gigantes europeos. Yves Bissouma: El centrocampista tiene mercado y podría aportar unos buenos millones a las arcas londinenses.

El centrocampista tiene mercado y podría aportar unos buenos millones a las arcas londinenses. João Palhinha: Cedido por el Bayern de Múnich, su permanencia definitiva se ha vuelto prácticamente imposible.

La búsqueda de refuerzos y la condición clave

Incluso en medio del caos, el departamento de fútbol intenta planificar el futuro. Uno de los nombres que más suenan entre bastidores para encabezar esta reconstrucción es el de Marcos Senesi. El defensa argentino del Bournemouth está al final de su contrato y llegaría gratis, lo que es música para los oídos de una directiva que necesita ahorrar.

El desafío de Roberto De Zerbi

En medio de esta tormenta, la presión recae con fuerza sobre los hombros del entrenador tottenham, Roberto De Zerbi. El italiano, conocido por su fútbol ofensivo y su capacidad de sacar el máximo provecho de sus plantillas, se ha encontrado con un panorama desolador.

La grave lesión de Romero fue un golpe de gracia para la moral del equipo. Pero De Zerbi salió a exigir públicamente que sus jugadores dejen de "llorar" y asuman la responsabilidad. Resultado no tan satisfactorio en el campo, claro, pero la exigencia de actitud animó a la afición. El técnico dejó claro que no quiere solo un capitán, sino un equipo de líderes. Algunos jugadores fueron directamente desafiados a asumir este marrón:

Micky van de Ven: El vicecapitán neerlandés necesita equilibrar su agresividad tras expulsiones recientes.

El vicecapitán neerlandés necesita equilibrar su agresividad tras expulsiones recientes. James Maddison: Volviendo de una lesión grave, es la esperanza de creatividad y control mental del equipo.

Volviendo de una lesión grave, es la esperanza de creatividad y control mental del equipo. Rodrigo Bentancur: El uruguayo tiene la experiencia necesaria para calmar el centro del campo.

El uruguayo tiene la experiencia necesaria para calmar el centro del campo. Dominic Solanke y Xavi Simons: Juventud y calidad que deben ir acompañadas de más carácter en los momentos de presión.

La tabla y los enfrentamientos decisivos

Faltan solo seis partidos para el final del campeonato. Seis finales para definir la tottenham clasificación. El análisis de la tabla muestra que las matemáticas son crueles, pero aún permiten la salvación. El equipo necesita sumar, como mínimo, nueve puntos para tener opciones reales de escapar, dependiendo también de los tropiezos de los rivales.

Cuando miramos las posiciones de tottenham en comparación con los rivales directos, el escenario es para echarse a temblar. Veamos la secuencia que definirá la vida del club londinense:

Brighton (En casa): Partido a vida o muerte para intentar la primera victoria del año.

Partido a vida o muerte para intentar la primera victoria del año. Wolverhampton (Fuera): Un rival que ya no lucha por mucho, pero que siempre complica.

Un rival que ya no lucha por mucho, pero que siempre complica. Aston Villa (Fuera): Un hueso duro de roer contra un equipo que lucha por un puesto en la Champions League.

Un hueso duro de roer contra un equipo que lucha por un puesto en la Champions League. Leeds United (En casa): Enfrentamiento directo por la permanencia. El clásico partido de "seis puntos".

Enfrentamiento directo por la permanencia. El clásico partido de "seis puntos". Chelsea (Fuera): Un derbi londinense en la penúltima jornada que promete ser caliente.

Un derbi londinense en la penúltima jornada que promete ser caliente. Everton (En casa): La última jornada que puede consagrar la salvación o sellar las lágrimas.

La lucha del Tottenham por la supervivencia

A estas alturas del campeonato, la lucha del Tottenham por evitar un descenso histórico es la gran trama de la Premier League. La presión sobre la directiva para no solo salvar al equipo este año, sino presentar un proyecto convincente para la próxima temporada, es gigantesca. El futuro es incierto, claro. Pero la necesidad de una reestructuración profunda ya es un consenso absoluto.

La esperanza de días mejores sigue viva en el corazón del aficionado. Con De Zerbi al mando, la afición espera que la pasión y la táctica se unan en estas seis jornadas finales para alejar el fantasma de la Championship.

Sea cual sea el resultado, el club londinense ya lo sabe: el choque con la realidad ha llegado, y el fútbol perdona muy poco a quien se sienta sobre su propia grandeza. ¡Que vengan las jornadas decisivas, porque el drama del fútbol inglés tiene todo para ser espectacular.