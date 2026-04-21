Huelva reúne a cerca de 90 tiradores en el VI Torneo Abierto de Esgrima Andalucía Occidental

Huelva se convertirá este sábado 25 de abril en el epicentro de la esgrima andaluza con la celebración del VI Torneo Abierto de Esgrima Andalucía Occidental, una cita que reunirá a alrededor de 90 tiradores procedentes de distintas provincias de la comunidad.

La competición tendrá lugar en la sala de esgrima del Pabellón Carolina Marín y está organizada por el Club Esgrima Huelva, dentro del circuito de la Federación de Asociaciones Deportivas de Esgrima (FADE), lo que refuerza su relevancia en el calendario autonómico.

La concejala de Deportes, Salud y Consumo, María de la O Rubio, ha destacado la importancia de este evento, señalando que la ciudad se convierte durante el fin de semana en punto de encuentro para equipos de Málaga, Cádiz, Sevilla, Córdoba y Huelva. Asimismo, ha animado a la ciudadanía a asistir a una competición que ha definido como “vistosa, emocionante y llena de técnica y estrategia”.

Por su parte, el director técnico del torneo, Mario Artero, ha agradecido el apoyo institucional y ha subrayado el nivel de la prueba, que reunirá a algunos de los clubes más competitivos de Andalucía en la modalidad de espada por equipos, tanto en categoría masculina como femenina.

Artero ha explicado que la espada es una de las disciplinas más exigentes de la esgrima, donde la estrategia y el trabajo colectivo resultan determinantes, y ha señalado que este tipo de torneos no solo sirven para competir, sino también para fomentar la convivencia y el crecimiento de la comunidad deportiva.

El torneo dará comienzo a las 10:30 horas, tras la llamada de tiradores prevista para las 10:00, consolidándose como una cita clave para la promoción de la esgrima en Andalucía y una oportunidad para que los deportistas locales compitan en casa.