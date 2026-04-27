Huelva reúne a la élite universitaria del tiro con arco en un campeonato nacional

Huelva se convierte esta semana en el epicentro del tiro con arco universitario con la celebración del Campeonato de España Universitario 2026, una cita de máximo nivel que reunirá a algunos de los mejores arqueros del país en las instalaciones del Club Asirio.

El evento, organizado por la Universidad de Huelva con la colaboración del club onubense y el respaldo del Consejo Superior de Deportes, congregará a medio centenar de deportistas procedentes de 16 universidades españolas, incluyendo participantes de selecciones nacionales y con experiencia en competiciones internacionales de primer nivel.

La competición se desarrollará a lo largo de la jornada del jueves y estará dividida en dos fases: una clasificatoria por la mañana, con pruebas individuales y por equipos, y una fase final por la tarde en la que se disputarán las medallas.

Este campeonato se enmarca en un proyecto conjunto de las universidades públicas andaluzas, que por primera vez coordinan la organización de todas las modalidades de los Campeonatos de España Universitarios, consolidando una apuesta por el deporte como herramienta de formación, excelencia y proyección social.

La celebración de esta cita supone además un impulso para la proyección deportiva de Huelva, que se posiciona como sede de grandes eventos universitarios, atrayendo a deportistas, técnicos y representantes académicos de todo el país.

El campeonato contará también con representación local, con arqueros de la Universidad de Huelva que competirán con el objetivo de alcanzar el podio en una competición marcada por el alto nivel de los participantes.

Desde la organización se ha destacado la importancia de este evento tanto por su dimensión deportiva como por su impacto social. El director del Servicio de Actividad Física y Deportiva, Javier Antonio Tamayo, ha subrayado que se trata de una jornada en la que se podrá disfrutar del mejor tiro con arco a nivel nacional.

Por su parte, el presidente del Club Asirio, José María Cuenca, ha resaltado la presencia de deportistas de élite, incluidos algunos que han formado parte del equipo nacional y han competido en citas como los Juegos Olímpicos.

Desde el ámbito institucional, la Universidad de Huelva ha puesto en valor el carácter histórico de esta edición, en la que Andalucía acoge de forma conjunta todos los campeonatos universitarios, así como los valores de inclusión, esfuerzo y superación que representa el deporte.

El estudiantado afronta la cita con ambición, con el objetivo de competir al máximo nivel en un campeonato que sitúa a Huelva en el foco del deporte universitario nacional.