Huelva acogerá el Campeonato de Andalucía de Atletismo para personas con discapacidad intelectual

La ciudad de Huelva será sede del XXVII Campeonato de Andalucía de Atletismo para personas con discapacidad intelectual, que se celebrará los próximos 25 y 26 de abril en el Estadio Iberoamericano de Atletismo ‘Emilio Martín’.

La competición, organizada por la Federación Andaluza de Deportes para Discapacitados Intelectuales y el Club Onubense de Deportes Adaptados (CODA), contará con la participación de 120 atletas procedentes de 17 clubes de toda Andalucía, con representación de provincias como Cádiz, Almería, Córdoba, Málaga, Jaén y Huelva.

Durante el campeonato se disputarán distintas pruebas de atletismo, con una participación equilibrada entre categorías masculina y femenina, en un evento que destaca tanto por su nivel deportivo como por su carácter inclusivo.

La diputada provincial de Cultura, Gracia Baquero, ha subrayado la importancia de esta cita como ejemplo de colaboración entre instituciones y entidades deportivas, destacando el valor del deporte como herramienta de inclusión, superación y desarrollo personal.

Por su parte, la concejala de Deportes del Ayuntamiento, María de la O Rubio, ha puesto en valor el trabajo de las entidades organizadoras, resaltando que el deporte debe ser un espacio abierto a todas las personas, independientemente de sus capacidades.

El campeonato contará con diferentes niveles de competición adaptados a las características de los deportistas, garantizando así una participación equitativa y ajustada a las capacidades de cada atleta. Además, se incluirán categorías infantil y junior.

Más allá de la competición, la cita se presenta como un espacio de convivencia y visibilización del talento deportivo, en el que se ponen en valor principios como la igualdad de oportunidades, el esfuerzo y el trabajo en equipo.