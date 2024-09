Comas presenta un comprador para el Recre que convence al Ayuntamiento

La vuelta del Recreativo de Huelva a manos privadas parece hoy más cercana que ayer. Según ha desvelado hoy Francisco Muñoz en una rueda de prensa, Pablo Comas, dueño legal del club tras anularse la expropiación, ha presentado al Consistorio un grupo inversor interesado en hacerse con la mayoría accionarial del Decano que vuelve a poseer Gildoy España SL.

Aunque el teniente alcalde de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Huelva no ha desvelado la identidad de los mencionados inversores, sí ha señalado que, "tras reunirnos con ellos, nos parecieron serios y con experiencia". No obstante, el político matiza que desde aquella primera reunión "no nos han vuelto a llamar ni han respondido a nuestras llamadas".

Sea como fuere, supone un cambio en la estrategia de Comas, quien tras rechazar a los compradores buscados por el Ayuntamiento, había bloqueado la vía de la venta para solucionar la crisis institucional del Recre. Hasta ahora, Respecto a la otra vía abierta, la judicial, no hay novedad, pues el Tribunal Supremo sigue sin resolver el recurso de casación presentado por el Consistorio.

Finalmente, y en otro orden de cosas, Muñoz ha confirmado la información adelantada por la Cadena SER y recogida por DiariodeHuelva.es, acerca de la intención del Ayuntamiento de blindar las acciones del Recreativo solicitando a la Junta de Andalucía que estás sean incluidas en los activos protegidos por la declaración del club como Bien de Interés Cultural.