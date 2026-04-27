La AOPD organiza una charla sobre psicología y entrenamiento en el fútbol formativo

La Asociación Onubense de la Prensa Deportiva (AOPD) ha organizado la charla-coloquio “Formar para competir: Psicología y Entrenamiento en el fútbol formativo”, una iniciativa dirigida a profesionales, entrenadores, estudiantes y público interesado en el desarrollo integral de jóvenes futbolistas.

El evento contará con la participación de dos ponentes destacados del ámbito deportivo: Nicolás Sainz, psicólogo de las categorías inferiores masculinas de la RFEF, y David Cubillo, seleccionador nacional sub-14 de la RFEF y exjugador del Recreativo de Huelva.

La cita tendrá lugar el próximo jueves 30 de abril a las 18:45 horas en el Centro de la Comunicación Jesús Hermida, con entrada libre hasta completar aforo.

El coloquio abordará la importancia de la preparación psicológica y metodológica en las etapas formativas del fútbol, ofreciendo una visión especializada sobre cómo optimizar tanto el rendimiento deportivo como el desarrollo personal de los jóvenes.

La actividad cuenta con la colaboración del Centro de la Comunicación Jesús Hermida y el respaldo institucional del Ayuntamiento de Huelva.