La Universidad de Huelva pone en valor su legado con una obra que recorre todo su patrimonio

La Universidad de Huelva ha dado un paso firme en la difusión y conservación de su legado con la presentación del libro El Patrimonio de la Universidad de Huelva, una obra colectiva que recoge, desde un enfoque amplio y multidisciplinar, la riqueza patrimonial de la institución académica.

Editado por Alfonso Doctor, el volumen propone un recorrido integral por los distintos elementos que conforman la identidad de la universidad, abarcando no solo el patrimonio artístico, sino también el museológico, documental, archivístico, bibliográfico e incluso natural. La obra se inicia con un análisis del contexto territorial y el origen de la universidad, ofreciendo una base histórica que se completa con capítulos dedicados a la evolución de sus centros y sus fondos documentales.

Uno de los aspectos más destacados del libro es su dimensión colaborativa, con la participación de cerca de 40 autores procedentes de entre 16 y 18 áreas de conocimiento, en un ejercicio que integra tanto a profesorado como a personal vinculado a la institución. A ello se suma un cuidado apartado visual, con abundante material gráfico que incluye fotografías y planos históricos.

Durante la presentación, la vicerrectora de Proyección Universitaria, Joaquina Castillo, subrayó el carácter de la obra como “un libro de referencia para el estudio del patrimonio”, destacando su enfoque plural y su riqueza en contenidos. Además, puso en valor que la publicación estará disponible tanto en formato físico como digital en acceso abierto, permitiendo su consulta completa o por capítulos.

Por su parte, el rector de la UHU, José Rodríguez, destacó que esta iniciativa supone “un ejercicio de introspección” que permite a la institución conocerse mejor y compartir ese conocimiento con la sociedad desde el rigor científico, al tiempo que refuerza su compromiso con la preservación y difusión de su patrimonio.