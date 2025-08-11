Shakespeare regresa al Castillo de Niebla con “Macbeth” de Teatro Clásico de Sevilla

Este sábado 16 de agosto, el Castillo de Los Guzmanes de Niebla acoge la representación de “Macbeth”, uno de los clásicos más intensos de William Shakespeare, interpretado por la prestigiosa compañía Teatro Clásico de Sevilla. Dirigida y adaptada por Alfonso Zurro, la obra llega tras su éxito en festivales de Olmedo, Palma del Río y Cáceres, donde obtuvo el Premio a la Dirección.

La tragedia cuenta la historia del general escocés Macbeth, cuyo encuentro con tres brujas le augura el trono, desatando una espiral de ambición, asesinatos y locura, impulsado por su esposa Lady Macbeth. La versión de Zurro ofrece una visión oscura y contemporánea, explorando las profundidades del alma humana, donde el poder se convierte en delirio y cada crimen conduce al siguiente.

La compañía, que suma más de 80 premios y 22 espectáculos clásicos revisados, ya ha participado con éxito en anteriores ediciones del festival con “Romeo y Julieta” y “Hamlet”, también dirigidas por Zurro.

El Festival Castillo de Niebla celebra su 40ª edición hasta el 30 de agosto, con una programación de alto nivel artístico y actividades paralelas como el ciclo “Atrévete” en la Plaza de Santa María. Además, ofrece ludoteca gratuita para los niños durante las funciones.

Las entradas están disponibles en Hipercor, El Corte Inglés (venta física, telefónica y online) y en taquilla el día de la función, a partir de las 19 horas.

Más información en www.diphuelva.es/teatroniebla.