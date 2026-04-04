La Semana Santa deja un balance positivo en Huelva con más ocupación, terrazas llenas y aumento del consumo

La provincia de Huelva encara la recta final de la Semana Santa con un balance positivo marcado por la mejora de la ocupación hotelera, el buen ambiente en las calles y un notable incremento del consumo, especialmente en hostelería y comercio.

Según los datos de la Asociación Provincial de Hoteles, las previsiones de ocupación han aumentado en los últimos días hasta situarse en el 50,77%, lo que supone una subida de 7,22 puntos respecto al anterior sondeo. Este crecimiento se ha producido gracias a las reservas de última hora, impulsadas por la mejoría de las condiciones meteorológicas en las jornadas centrales.

El sector partía de un escenario complicado, ya que las primeras estimaciones, que alcanzaban el 77,49%, se desplomaron hasta el 43,55% ante la previsión de lluvias. Sin embargo, el cambio de tendencia ha permitido salvar en parte la campaña y mejorar las expectativas iniciales.

Más allá de las cifras hoteleras, la imagen predominante durante estos días ha sido la de calles llenas, gran afluencia de público y terrazas completamente ocupadas. El buen tiempo ha favorecido tanto la salida de visitantes como la participación de los propios onubenses, generando un ambiente muy dinámico en municipios y capital.

Este contexto ha tenido un impacto directo en el consumo, con un incremento considerable en bares, restaurantes y comercios, que han visto cómo la actividad se intensificaba a medida que avanzaba la semana. Los empresarios destacan que, pese a la incertidumbre inicial, el resultado final está siendo satisfactorio.

Con este escenario, la Semana Santa se consolida un año más como un motor económico clave para la provincia de Huelva, donde el buen tiempo ha vuelto a demostrar su papel determinante para el turismo y la actividad comercial.