La Sala de la Provincia rescata la memoria del Andévalo a través de la obra de Sebastián García Vázquez

La Sala de la Provincia de la Diputación de Huelva inauguró este miércoles la exposición Memoria del Andévalo, una amplia antología dedicada al pintor Sebastián García Vázquez (Puebla de Guzmán, 1904-1989), una de las figuras más destacadas del arte onubense del siglo XX y un referente en la representación de la identidad cultural andevaleña.

La muestra, inaugurada por la diputada de Cultura, Gracia Baquero, junto al comisario Gustavo Domínguez y familiares del artista, reúne más de cincuenta obras entre pinturas y dibujos que recorren la trayectoria de un creador cuya mirada quedó profundamente vinculada a la vida cotidiana, las tradiciones y los paisajes de su tierra natal.

Lejos de limitarse a una propuesta artística, la exposición plantea un recorrido por la memoria colectiva del Andévalo. A través de escenas costumbristas, retratos, paisajes y estampas populares, García Vázquez construyó a lo largo de su vida un valioso testimonio visual sobre la evolución social y cultural de una comarca que ocupó siempre un lugar central en su obra.

El comisario de la exposición, Gustavo Domínguez, destacó durante la inauguración que el legado del artista “trasciende más allá del valor estrictamente pictórico” y adquiere una especial relevancia por su capacidad para conservar la memoria de un territorio y de una forma de vida.

La muestra permite descubrir cómo el pintor convirtió a Puebla de Guzmán y al Andévalo en protagonistas permanentes de su producción artística. Sus cuadros reflejan fiestas populares, oficios tradicionales, paisajes rurales, personajes anónimos y escenas cotidianas que hoy constituyen un auténtico archivo visual de la historia reciente de la comarca.

La exposición se organiza de forma cronológica inversa, comenzando por las obras más recientes y concluyendo con los trabajos de juventud. Este planteamiento invita al visitante a realizar un viaje hacia los orígenes del artista y hacia los recuerdos que inspiraron gran parte de su creación.

El recorrido se divide en tres grandes etapas. La primera corresponde a los años finales de su carrera, entre 1974 y 1982, cuando ya jubilado regresó a Puebla de Guzmán y desarrolló una obra marcada por la evocación de recuerdos y por composiciones de gran carga simbólica. La segunda recoge su etapa de madurez como profesor y catedrático de Bellas Artes en Sevilla, periodo en el que desarrolló los denominados “cuadros de recuerdos”, inspirados en las costumbres y paisajes de su infancia. Finalmente, la tercera sección muestra sus primeros trabajos, influenciados por su maestro Eugenio Hermoso y por su formación en Madrid, donde comenzó a cosechar importantes reconocimientos nacionales.

La relación entre Sebastián García Vázquez y la Diputación de Huelva se remonta a sus primeros años como artista, cuando la institución apoyó su formación. Más de un siglo después de su nacimiento, su obra continúa ganando protagonismo y reconocimiento, como demuestra también su reciente presencia en ARCO a través del espacio expositivo dedicado a la provincia de Huelva.

La exposición podrá visitarse hasta el próximo 11 de julio en la Sala de la Provincia, ofreciendo una oportunidad única para redescubrir a uno de los artistas que mejor supo retratar el alma, la memoria y las raíces del Andévalo onubense.