El riojano Ernesto Tubía Landeras gana el VI Premio de Relatos de la Villa de San Juan del Puerto

Ernesto Tubía Landeras, escritor riojano con una larga trayectoria en certámenes nacionales e internacionales, ha sido proclamado ganador del VI Premio de Relatos de la Villa de San Juan del Puerto con su obra ‘El fantasma del señor Beaumont’. El relato, de tono gótico con sutiles notas de humor negro, recorre las estancias de una casa de alquiler, combinando atmósfera y sátira en un estilo que recuerda a la literatura decimonónica.

El jurado, compuesto por doce profesores en activo y retirados, seleccionó la obra entre casi trescientas presentadas y culminó el proceso el pasado 30 de agosto con la apertura de la plica que confirmaba al ganador. Tubía Landeras, descendiente de una familia de quiosqueros y colaborador del Diario de La Rioja, ha publicado varias novelas y suma numerosos premios de relato y novela corta, incluyendo el Fernando Belmonte de Trigueros en 2023 y el certamen de la Fundación Atlantic Copper en 2024.

El acto de entrega del galardón tendrá lugar el próximo viernes 21 de noviembre en el Centro Cultural Jesús Quintero, donde la alcaldesa Rocío Cárdenas entregará el diploma y los 2.000 euros del premio. Durante la ceremonia se proyectará también el cortometraje La piel al sol, basado en el relato ganador de la pasada edición, dirigido por José María Rodríguez y Julián López-Yáñez, y realizado por la venezolana afincada en el País Vasco, Rosa María Pérez Cacheiro.

Con este premio, San Juan del Puerto continúa consolidando su certamen literario como un referente para escritores nacionales e internacionales, combinando tradición, creatividad y divulgación cultural.