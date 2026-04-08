La Rábida acoge la exposición ‘Leyendas del Deporte’ con más de 200 piezas históricas

El Foro Iberoamericano de La Rábida acoge desde el 7 hasta el 26 de abril la exposición itinerante ‘Leyendas del Deporte’, organizada por la Asociación Museo del Deporte con la colaboración de la Diputación de Huelva.

La muestra reúne más de 200 objetos históricos vinculados al deporte español e internacional, ofreciendo a los visitantes un recorrido por algunos de los momentos y figuras más destacados de la historia deportiva. Entre las piezas más llamativas se encuentran un monoplaza de Ferrari de Fórmula 1, antorchas olímpicas, el maillot amarillo del Tour de Francia de Miguel Induráin o las zapatillas de Usain Bolt con las que logró el oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016.

La exposición podrá visitarse de martes a viernes en horario de tarde, así como los fines de semana en horario de mañana, facilitando el acceso al público general y a las familias.

Desde la organización destacan el carácter didáctico y divulgativo de la muestra, concebida como una propuesta para disfrutar en familia y acercar a los más jóvenes a la historia y los valores del deporte.