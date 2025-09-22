Punta Umbría disfrutará este viernes del gran concierto benéfico ‘Resurrection Fest’

Punta Umbría tiene este viernes una cita solidaria en la que la música va a ser la protagonista a través del gran concierto ‘Resurrection Fest’, organizado por la Asociación de Familiares de Drogodependientes Resurrección (ASFADRE) con el apoyo del Ayuntamiento puntaumbrieño.

Así lo ha anunciado hoy el alcalde, José Carlos Hernández Cansino, en la presentación de este gran concierto benéfico en el que participarán conocidos nombres de la música como Manguara, Los Makarines, Las Soles o Rosàm, entre otros, a los que se añadirá la animación de dos Djs.

Junto a los artistas, que se han unido a este proyecto sin cobrar nada, numerosas entidades, hermandades, empresas y vecinos anónimos del pueblo han querido sumarse al festival con el objetivo de asegurar la supervivencia de la Asociación Resurrección y conseguir fondos para cofinanciar sus proyectos. Entre ellas la Diputación de Huelva, que aporta el concierto de Los Makarines al cartel.

Dado el respaldo conseguido, Hernández Cansino ha aplaudido “la marea solidaria que se ha desatado” y ha invitado a “participar en esta noble causa que une la música con el compromiso social”.

No obstante, la asociación Resurrección hizo un llamamiento este verano por las dificultades que estaba pasando “y desde el Ayuntamiento pensamos que la creación de este festival podría ayudarles a sumar fondos”, ha explicado el regidor municipal, agradecido con la organización y la acogida.

“Nunca nos hubiera gustado realizar ese comunicado”, ha dicho el presidente de Resurrección, Pedro Martín, que ha resumido que “queríamos provocar un movimiento de participación ciudadana para apoyar la entidad”. Una de las primeras llamadas que recibieron tras este anuncio “fue la del alcalde, que fue proactivo y ya me ofreció todos los medios municipales y una fecha” para que este concierto fuera una realidad. Tras el alcalde, ha destacado nombres como los de Juan Diego González, Valentín Mora, Manu Suero, Rosa González, Manu Chavero o Dani Robles, gracias a los que “se ha generado un cartel maravilloso”. También la colaboración de otras organizaciones sociales como Cáritas, Abriendo Camino, Mírame y Sonríe, Mariliendres, hermandades o asociaciones de vecinos “que han hecho un esfuerzo especial”.

“Resurrección se lo merece porque lleva desde 1991 dando mucho, desde que se creó con un grupo de madres coraje. Y ahora que ha pedido ayuda, es momento de que además de dar, reciban”, ha concluido el primer edil, subrayando la importante labor social que viene realizando, por la que ha recibido la Distinción 26 de Abril y el nombramiento de la plaza con su nombre, así como la cesión del local que ocupan en la urbanización 20 de mayo.

El diputado Juan Daniel Romero ha puesto de manifiesto la sensibilidad de la Diputación con esta cita, a la que se unió “sin dudarlo para seguir dando apoyo a las familias vulnerables”.

Los ediles de Cultura, Servicios Sociales y Festejos del Ayuntamiento puntaumbrieño; Enrique Orta, Cinta López y Jimena Donoso, han acompañado al alcalde en esta presentación del evento dada la implicación de sus concejalías. “Se han volcado con su trabajo”, ha asegurado José Carlos Hernández, a lo que el presidente de Resurrección ha añadido un agradecimiento especial por conseguir que Adriático Records aportara Las Soles, Manguara, María de la Colina, María Márquez, Lubricán, Somos del Sur y Cristian Guerrero.

Pedro Martín prevé que el festival del sábado sea “una celebración del altruismo y la solidaridad” para ayudar “a los que vienen a buscar un poco de aliento y en Resurrección encuentran su casa”. Igualmente, el trabajador de la entidad y miembro de su junta directiva Rubén Caro, ha alabado que con estas actuaciones “consigamos visibilizar una realidad que muchas veces no se hace por miedo”.

El I Resurrection Fest tiene previsto comenzar a las 17.00 horas en la Plaza de las Artes. En concreto, participan con su música en directo Los makarines, El Rincón de María, Mousai, Marabuja, Julia Cordero, Jarampa, Rosam, Las Soles, María de la Colina, Manguara, María Márquez, Lubricán, Somos del Sur y Cristian Guerrero, junto a DJ Manu Fernández y DJ Jose.

Las entradas pueden adquirirse de manera anticipada a través de giglon: https://www.giglon.com/.../i-resurrection-fest-punta-umbria o de manera presencial en la sede de la Asociación Resurrección, situada en la plaza que lleva su nombre de Punta Umbría.

Además, se puede hacer una aportación solidaria mediante la Fila 0 (https://www.giglon.com/evento/fila-0-i-resurrection-fest)