El Parque Celestino Mutis centra ‘La Rábida en Primavera’, la apuesta cultural y familiar de la Diputación

La Diputación de Huelva ha presentado una nueva edición de ‘La Rábida en Primavera’, un programa que volverá a convertir el Parque Botánico Celestino Mutis en el eje del ocio familiar y cultural durante los próximos meses. La iniciativa, impulsada por la Unidad de Gestión de La Rábida, se desarrollará los fines de semana entre el 11 de abril y el 17 de mayo.

El diputado responsable del área, Juan Daniel Romero, ha destacado que esta propuesta consolida al enclave como “un espacio dinámico donde confluyen cultura, naturaleza y convivencia”, subrayando además el carácter gratuito de todas las actividades, abiertas a la participación de toda la ciudadanía.

La programación se articula en torno a dos grandes líneas: ‘Crecer en La Rábida’, centrada en el bienestar personal y familiar, y ‘Arte y Naturaleza’, orientada a la creatividad y la sensibilización medioambiental.

Dentro del programa ‘Crecer en La Rábida’ se incluyen actividades como meditaciones colectivas, sesiones sobre bienestar emocional o dinámicas participativas que buscan fomentar la conexión con el entorno natural. Por su parte, ‘Arte y Naturaleza’ ofrecerá talleres de cerámica, ilustración con materiales reciclados o pintura ecológica, además de recorridos interpretativos por el parque.

Estas visitas guiadas permitirán a los participantes conocer la riqueza botánica del Celestino Mutis de la mano de especialistas, reforzando el vínculo entre educación ambiental y ocio.

De forma paralela, el Foro Iberoamericano acogerá del 7 al 26 de abril la exposición ‘Leyendas del Deporte’, con más de 200 piezas originales vinculadas a grandes figuras del deporte nacional e internacional. Como incentivo, quienes visiten la muestra recibirán una entrada gratuita para el Muelle de las Carabelas.

Con esta programación, la Diputación refuerza su apuesta por dinamizar el entorno de La Rábida, ofreciendo una alternativa de ocio accesible, educativa y en contacto con la naturaleza para todos los públicos.