El palmerino Jacobo Palos Wey se proclama campeón en la parada de la Liga Nacional de Graffiti

El talento palmerino ha vuelto a brillar a nivel nacional. Jacobo Palos Wey, artista urbano de La Palma del Condado, se ha alzado con el primer puesto en la última parada de la Liga Nacional de Graffiti 2025, celebrada en Ácula, pedanía de Ventas de Huelma (Granada).

Su obra, titulada “La Pequeña Ácula”, conquistó al jurado gracias a la técnica, el color y la fuerza creativa que reflejan la identidad del artista, que poco a poco se ha convertido en un referente del grafiti andaluz. El certamen reunió a algunos de los nombres más destacados del panorama nacional, consolidándose como uno de los escaparates más importantes del arte urbano en España.

El Ayuntamiento de La Palma del Condado ha felicitado públicamente a Palos Wey, destacando que “lleva el nombre de la localidad más allá de nuestras fronteras y demuestra el potencial cultural y artístico de los jóvenes del municipio”.

Con este reconocimiento, Jacobo suma un nuevo logro a una trayectoria en crecimiento, en la que combina la pasión por el grafiti con la voluntad de dar visibilidad al arte urbano como expresión cultural y social.