‘Nínive’, de la alicantina Guadalupe Sáez, gana la XIV edición del Premio de textos teatrales Jesús Domínguez

El texto titulado ‘Nínive’, de la valenciana Guadalupe Sáez Moreno , se ha alzado ganador por unanimidad del jurado de la 4 edición del Premio de textos teatrales Jesús Domínguez, que organiza el Área de Cultura de la Diputación de Huelva. Considerado uno de los más prestigiosos y consolidados de creación teatral de ámbito internacional, el certamen está dotado con 5.000 euros de premio y la publicación en de la obra en la revista ‘Primer Acto’.

La diputada de Cultura, Gracia Baquero, ha comunicado telefónicamente a la ganadora el fallo del premio, concedido por unanimidad por el jurado de esta edición, integrado por Beatriz Bergamín, Jana Álvarez y Néstor Villazón. De ‘Nínive’, que se ha impuesto entre las 64 obras presentadas, el jurado ha destacado que contiene “una reflexión personal y poética sobre la memoria y el legado familiar, cargada de emoción, delicadeza y honestidad”.

La autora, Guadalupe Sáez, se ha mostrado muy emocionada al conocer el fallo y ha agradecido al jurado y a la Diputación mantener un premio “que es fundamental para que los autores podamos continuar escribiendo y creando historias”.

Según ha indicado, la obra “es la historia de mi abuelo, que justo al inicio de la Guerra Civil tuvo que embarcarse en un barco destructor en dirección a Gibraltar. El barco sufrió un bombardeo, naufragó y estuvo durante siete horas agarrado a una tabla flotando en medio del mar Mediterráneo hasta que pudieron rescatarlo”. ‘Nínive’, que según Sáez surge de una residencia de autoría del taller ‘Contaminante’, reconstruye esa historia, “qué paso y porqué a las personas a veces decidimos resistir cuando todo parece llevarnos a abandonar”.

Guadalupe Sáez es la tercera mujer que gana el premio en sus catorce ediciones. En su opinión “tenemos autoras muy buenas, conozco autoras que escriben textos maravillosos, pero creo que todavía hay una fuerte desigualdad de base de momentos vitales de las dramaturgas, de autoría, de promoción y visibilidad, y necesitamos que se nos abran espacios, que hasta ahora han estado cerrados por muchas cuestiones, incluso por los temas que se presupone que tratamos o que ocupan lugares o historias más íntimas”.

Premio Jesús Domínguez

Este premio de textos teatrales está considerado como uno de los más prestigiosos y consolidados certámenes de creación teatral de ámbito internacional, con un total de unas 1.627 obras presentadas desde que se convocara por primera vez en el año 2021.

Aunque habitualmente la procedencia de las obras presentadas es dispar -además de España países como Argentina, Bolivia, Colombia, Cuba o EEUU), en la presente edición casi la totalidad de los textos son de España, con presencia de diez comunidades autónomas diferentes y de siete de las ocho provincias andaluzas.

Gracias a este certamen de creación teatral, surgido para servir de estímulo a la escritura teatral, se ha logrado que la figura del dramaturgo onubense Jesús Domínguez Díaz sea reconocida más allá de las fronteras provinciales. Jesús Domínguez ha sido y es un hombre dedicado en cuerpo y alma al teatro, que ha desarrollado gran parte de su trabajo profesional en esta provincia como autor, arreglista, director artístico y de interpretación.

Sobre la ganadora

Guadalupe Sáez Moreno (Alicante, 1981) Alicante, 1981) Formada con los dramaturgos Roland Schimmelpfennig, Mariano Pensotti, Roger Bernat, Rafael Spregelburd, Eusebio Calonge, Sergio Blanco, Gracia Morales, Rosa Díaz, Juan Cavestany, Patricia Pardo, Xavier Puchades, Paco Zarzoso, Sanchis Sinisterra y Enzo Cormann.

Actualmente trabaja como dramaturga tanto para su compañía como para otras compañías e instituciones públicas. Entre los trabajos que ha desarrollado para su compañía se encuentran los textos familiares ‘Boreal’ (2022, Finalista en Mejor espectáculo infantil de los premios del IVC) Plàstico (2020) y ‘M i les balenes’ (2014).

Para público adulto ha estrenado ‘La lengua incompleta’ (2023. Finalista del premio Born de teatro 2021), ‘L’alegria està ací dins’ (2017. Premio a Mejor espectáculo en la Mostra de teatre de Barcelona), ‘Se’ns està quedant cos de postguerra’ (2014), ‘A mí nunca me cortó la cabeza’ (2013) y ‘Para que no te me olvides’ (2012, texto nominado a los premios de la crítica literaria 2019). En 2024 es seleccionada en la beca Benet i Jornet de la sala Beckett para autoría en lengua catalana y en 2022/2023 es autora seleccionada al Taller internacional de dramaturgia contaminante para la escritura de una pieza sobre el Mediterráneo.

En 2021 la sala Ultramar estrena su texto ‘La confianza’ y participa como autora en la primera producción teatro de calle de Escalante Centre Teatral, ‘Xafar la gespa’, coproducida con la compañía La negra. En 2022 firma la coautoría textual de ‘La caravana de las flores’, en 2018 firma la coautoría de ‘Alejandría’ para. También coautora de la pieza ‘Hijos de Verónica’ y ‘Cul Kombat’ traducida a diferentes idiomas.

Sobre el jurado de esta edición

El jurado del Premio de textos teatrales Jesús Domínguez está compuesto por autores/as teatrales, profesionales de reconocido prestigio en el campo de la escritura teatral. En su 14 edición ha estado conformado por Beatriz Bergamín Serredi: dramaturga, actriz, productora de teatro, periodista cultural y poeta. Bisnieta del dramaturgo Carlos Arniches y nieta del escritor José Bergamín, compagina su trabajo de actriz, desde los 16 años, con la escritura. Junto a ella Jana Álvarez Pacheco: dramaturga, directora de escena y mediadora cultural. Licenciada en Dramaturgia y Dirección de escena en la RESAD e Historia del Arte en la Universidad Complutense de Madrid. Se especializa en Dramaturgias de la Imagen y proyectos colaborativos cursando talleres en Argentina, Londres, Varsovia y Berlín. Y Néstor Villazón Martínez, ganador de la edición del año pasado: Poeta y dramaturgo, ha publicado una veintena de textos y ha sido galardonado con el V Premio Internacional de Textos Teatrales Lázaro Carreter, el II Certamen Internacional Lanau Escénica de Nueva Dramaturgia, el Premio Asturias Joven de Textos Teatrales. Es Licenciado en Filología Hispánica, actualmente trabaja como docente.