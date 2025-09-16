El Museo de Huelva presenta este viernes el tour virtual de la exposición ‘La Joya. Vida y eternidad en Tarteso’

El Museo de Huelva inaugurará este viernes a las 10:00 horas el tour virtual de su exposición La Joya. Vida y eternidad en Tarteso, una iniciativa que permitirá a los visitantes recorrer y conocer en detalle esta muestra sin necesidad de desplazarse físicamente al museo.

Este proyecto, desarrollado por el equipo del museo, tiene como objetivo preservar la memoria de la mayor exposición de producción propia de la institución y garantizar que sus contenidos continúen siendo accesibles a un público amplio, tanto local como internacional. La visita virtual ofrecerá información detallada sobre las piezas expuestas, el contexto histórico de Tarteso y los elementos culturales y artísticos que integran la muestra.

“Con este tour virtual, queremos que nuestra exposición nunca se olvide y que todos los interesados puedan acercarse a la riqueza cultural y arqueológica de Tarteso desde cualquier lugar”, ha destacado el equipo del Museo de Huelva. La iniciativa se enmarca dentro de la apuesta del museo por la digitalización y la accesibilidad de sus contenidos, asegurando que la cultura llegue a todos los públicos de manera innovadora y didáctica.

El museo invita a todos los ciudadanos a sumarse a esta presentación y a disfrutar de un recorrido que promete convertirse en una experiencia educativa y enriquecedora, iniciando así un otoño cargado de sorpresas y novedades vinculadas al patrimonio tartésico de Huelva.