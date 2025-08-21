Miguel Ángel Pérez Delgado inaugura en El Campillo su última exposición cargada de simbolismo

El Ayuntamiento de El campito acogió la inauguración de la nueva exposición del artista local Miguel Ángel Pérez Delgado en el día de ayer, una propuesta que reúne obras cargadas de simbolismo y mensajes sociales que invitan a la reflexión.

El acto se celebró en el Salón de Plenos con la presencia de vecinos y amantes del arte que quisieron acompañar a este creador en la apertura de una colección que, según se destacó durante la cita, “no deja indiferente por la fuerza de sus planteamientos”.

La exposición permanecerá abierta hasta el lunes 25 de agosto, en horario de tarde de 20.00 a 22.00 horas, y también en las mañanas laborables de 9.00 a 13.00 horas, permitiendo a la ciudadanía disfrutar de la obra de un artista que lleva la identidad de su pueblo más allá de las fronteras locales.