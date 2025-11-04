El mejor jazz suena esta semana en Huelva con el II Festival Iberoamericano

Huelva vive esta semana su II Festival de Jazz Iberoamericano, una cita que consolida a la capital como referente musical gracias a una programación que combina grandes figuras internacionales con actividades abiertas al público.

El festival, que se celebra del 3 al 9 de noviembre, ofrece conciertos en diferentes escenarios, además de sesiones en la calle, exposiciones, conciertos didácticos, master class, una mesa redonda y una original actividad que une literatura y jazz.

El certamen, impulsado por el Ayuntamiento de Huelva, busca acercar este género a todos los públicos y fomentar el intercambio cultural entre ambos lados del Atlántico. Toda la programación puede consultarse en la web municipal www.huelva.es.