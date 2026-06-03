Más de 80 jóvenes artistas dan vida a ‘La rosa encantada’ en el Teatro de Lepe

El Teatro Municipal Alcalde Juan Manuel Santana de Lepe acogerá este viernes, 5 de junio, el estreno de La rosa encantada, un espectáculo musical protagonizado por más de 80 alumnos y alumnas del Aula de Música Infantil y la Escolanía Vocal de la Escuela Municipal de Música de Lepe.

La propuesta, presentada por el concejal de Cultura, José Manuel Cortés, y la directora del Aula de Música Infantil, Judit Domínguez, está inspirada en el clásico relato de La Bella y la Bestia y promete trasladar al público a un mundo de fantasía donde la música, el teatro y los valores serán los grandes protagonistas.

La función supone además el cierre del curso académico para estos jóvenes artistas, que llevan meses preparando una puesta en escena que combinará interpretación, canto en directo y una cuidada escenografía diseñada para recrear un castillo encantado donde los personajes descubrirán que la verdadera belleza se encuentra en el interior.

Durante la presentación, José Manuel Cortés destacó que se trata de “un espectáculo pensado para disfrutar en familia”, al tiempo que puso en valor el trabajo realizado durante todo el año por alumnado y profesorado. El concejal subrayó además que la representación servirá para celebrar el esfuerzo y el aprendizaje de los niños y niñas que forman parte de este proyecto educativo y artístico.

Por su parte, Judit Domínguez resaltó la implicación de los participantes y recordó que los ensayos comenzaron el pasado mes de enero. La directora de la Escolanía Vocal señaló que los pequeños afrontan esta actuación con una enorme ilusión, ya que supone el gran colofón a meses de preparación y trabajo conjunto.

Además de los alumnos del Aula de Música Infantil y la Escolanía Vocal, el espectáculo contará con la participación de artistas invitados y con la colaboración del personal técnico del Teatro Municipal, que ha contribuido al diseño de la escenografía y el decorado.

La representación tendrá lugar este viernes a partir de las 20.00 horas. Las últimas entradas continúan a la venta tanto en la taquilla del Teatro Municipal como a través de la plataforma de venta online.