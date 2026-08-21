Manuel Liñán lleva ‘Muerta de amor’ al Castillo de Niebla

El Festival de Teatro y Danza Castillo de Niebla recibe este sábado por tercera vez a Manuel Liñán, una de las figuras más destacadas del flamenco contemporáneo, que llegará al escenario de la fortaleza iliplense con su última creación, ‘Muerta de amor’.

El espectáculo propone un viaje hacia las emociones más profundas del ser humano a través del baile, la copla, la música y el cuerpo. Liñán convierte el deseo, la pasión, los recuerdos y la necesidad de relacionarse en materia coreográfica para construir una propuesta que transita entre el anhelo, la fantasía y la provocación.

Con doce artistas sobre el escenario, ‘Muerta de amor’ plantea una reflexión sobre la necesidad de acercarse a los demás y sobre las emociones que nacen de ese encuentro. El cuerpo se convierte así en espacio de expresión, deseo y conflicto, mientras el flamenco dialoga con la copla y diferentes lenguajes escénicos.

La propuesta está dirigida y coreografiada por Manuel Liñán, con dirección y dramaturgia de Alfonso Zurro y colaboración en la dirección de Ernesto Artillo. José Maldonado participa como coreógrafo invitado y Mara Rey como artista invitada.

El elenco de baile está integrado por el propio Liñán junto a José Maldonado, Alberto Sellés, Juan Tomás de la Molía, Miguel Ángel Heredia, José Ángel Capel, David Acero y Ángel Reyes. Al cante estará Juan de la María, con Francisco Vinuesa a la guitarra, Víctor Guadiana a los instrumentos y Javier Teruel a la percusión.

Tercera visita a Niebla

La actuación supondrá el tercer paso de Manuel Liñán por el Festival Castillo de Niebla. El artista ya estuvo en 2016 con ‘Reversible’ y regresó en 2021 con ‘¡Viva!’, dos propuestas que dejaron su huella en el certamen y que fueron reconocidas con el Premio de la Crítica del Festival de Jerez.

Ahora regresa con ‘Muerta de amor’, una obra que también llega avalada por el reconocimiento del público. En 2025 recibió el Premio del Público del Festival de Jerez.

La trayectoria de Liñán incluye además el Premio Nacional de Danza y dos Premios Max al Mejor Intérprete Masculino de Danza, además del Premio Max del Público por ‘¡Viva!’.

Con ‘Muerta de amor’, el artista vuelve a situar el flamenco como vehículo para hablar de sentimientos universales y lo hace desde una mirada contemporánea que mantiene el vínculo con la tradición.

El Castillo de Niebla se convertirá este sábado en escenario de un espectáculo que invita al público a adentrarse en el deseo, la memoria y la necesidad de amar a través de uno de los lenguajes artísticos más reconocibles de Andalucía.