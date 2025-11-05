Manuel Fernández Vázquez presidirá el jurado del Concurso de Agrupaciones del Carnaval Colombino 2026
Autor, músico y pregonero en 2008, el actual presidente de la Asociación de Autores del Carnaval será el encargado de dirigir la evaluación de las agrupaciones en la próxima edición
El Carnaval Colombino 2026 ya tiene presidente del jurado para su Concurso de Agrupaciones: Manuel Fernández Vázquez, una de las figuras más queridas y respetadas del carnaval onubense. Autor, músico y pregonero de la fiesta en 2008, Fernández Vázquez es considerado un referente indiscutible del Carnaval de Huelva, donde su nombre se asocia a talento, compromiso y pasión por la cultura popular.
Actualmente, ocupa la presidencia de la Asociación de Autores del Carnaval Colombino, desde donde ha trabajado intensamente por la defensa y promoción de las agrupaciones locales. Su designación como presidente del jurado se interpreta como un reconocimiento a una trayectoria ejemplar, marcada por su dedicación constante y su carácter cercano y colaborador.
Letrista, artesano y amante de los detalles, “Manolo Fernández” —como lo conocen sus compañeros y amigos— encarna la esencia del Carnaval Onubense, esa mezcla de ingenio, arte y sentimiento que cada año llena de color y coplas los escenarios de la provincia.
Con su elección, el certamen afronta su nueva edición con la garantía de experiencia y sensibilidad carnavalera que caracteriza a Fernández, un hombre que ha vivido la fiesta desde todos sus ángulos y que, una vez más, pondrá su conocimiento al servicio del Carnaval Colombino.