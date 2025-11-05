Manuel Fernández Vázquez presidirá el jurado del Concurso de Agrupaciones del Carnaval Colombino 2026

El Carnaval Colombino 2026 ya tiene presidente del jurado para su Concurso de Agrupaciones: Manuel Fernández Vázquez, una de las figuras más queridas y respetadas del carnaval onubense. Autor, músico y pregonero de la fiesta en 2008, Fernández Vázquez es considerado un referente indiscutible del Carnaval de Huelva, donde su nombre se asocia a talento, compromiso y pasión por la cultura popular.

Actualmente, ocupa la presidencia de la Asociación de Autores del Carnaval Colombino, desde donde ha trabajado intensamente por la defensa y promoción de las agrupaciones locales. Su designación como presidente del jurado se interpreta como un reconocimiento a una trayectoria ejemplar, marcada por su dedicación constante y su carácter cercano y colaborador.

Letrista, artesano y amante de los detalles, “Manolo Fernández” —como lo conocen sus compañeros y amigos— encarna la esencia del Carnaval Onubense, esa mezcla de ingenio, arte y sentimiento que cada año llena de color y coplas los escenarios de la provincia.

Con su elección, el certamen afronta su nueva edición con la garantía de experiencia y sensibilidad carnavalera que caracteriza a Fernández, un hombre que ha vivido la fiesta desde todos sus ángulos y que, una vez más, pondrá su conocimiento al servicio del Carnaval Colombino.