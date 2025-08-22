Lepe invita a descubrir los mitos y leyendas del cielo estrellado en la playa de Nueva Umbría

El Ayuntamiento de Lepe ha organizado para el próximo lunes 25 de agosto una cita especial con el firmamento en la playa de Nueva Umbría. Bajo el título Mitos y leyendas del cielo estrellado, la actividad permitirá a los asistentes reconocer diferentes constelaciones y adentrarse en las historias y relatos que, desde la antigüedad, acompañan a las estrellas.

La propuesta estará dirigida por Platalea, entidad especializada en divulgación cultural y científica, y se enmarca dentro de las actividades de verano en las playas del municipio.

El Consistorio recomienda a los participantes acudir con ropa de abrigo, cena tipo picnic y asiento para disfrutar cómodamente de la experiencia, que combina astronomía, divulgación y leyendas en un entorno natural privilegiado.

Las plazas ya pueden reservarse a través de la web www.platalea.com. Desde el Ayuntamiento animan a vecinos y visitantes a no perderse esta oportunidad única para contemplar el cielo nocturno de Nueva Umbría y descubrir su magia.