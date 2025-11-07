Jorge Vintan presenta en la Casa Museo las traducciones al rumano de dos obras de Juan Ramón Jiménez

La Casa Museo Zenobia y Juan Ramón Jiménez acogió la presentación de las nuevas traducciones al rumano de dos obras del Nobel moguereño, Soledades madrileñas y Madrid posible e imposible, incluidas en el volumen Libros de Madrid I. El trabajo ha sido realizado por el escritor y Perejil de Plata, Jorge Vintan, quien continúa acercando la obra juanramoniana al público internacional.

El acto contó con la intervención del director de la Fundación, Antonio Ramírez, encargado de presentar al autor, que acudió acompañado por Luis Compés, responsable de la editorial Notting Hill Editorial, que ha publicado estas traducciones.

A la cita asistió también el concejal de Agricultura del Ayuntamiento de Moguer, Rafael Bogado, junto a numerosos paisanos y admiradores de Vintan, que quisieron arropar al traductor en una tarde cargada de emoción y reconocimiento.

Con esta publicación, la figura de Juan Ramón Jiménez sigue ganando presencia en el ámbito literario internacional, especialmente en Rumanía, país donde Jorge Vintan ha desarrollado una destacada labor de difusión de su legado poético.