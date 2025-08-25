La John Holland Gallery de Lepe acoge un encuentro con el escultor y escritor José Cobo

Lepe se prepara para una nueva sesión del ciclo de arte y literatura en la John Holland Gallery, que tendrá lugar el próximo viernes 29 de agosto a las 20:30 horas en la Calle Real, 26. La cita contará con la presencia del escultor y autor José Cobo, quien presentará su libro Mi vida y milagros de los otros. Unas memorias a mano alzada, en el que narra su trayectoria y reflexiones sobre el arte y la vida.

El encuentro estará acompañado por la participación del comisario de arte Sema D'Acosta y del pintor Ignacio Tovar, quienes aportarán su visión y experiencia, generando un diálogo enriquecedor entre la literatura, la escultura y la pintura.

Desde la John Holland Gallery destacan que estas sesiones buscan acercar al público local a la creación artística y literaria, promoviendo espacios de reflexión, encuentro y difusión cultural en la localidad de Lepe.