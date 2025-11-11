Jabugo presenta las I Jornadas Prehistóricas de la Cueva de la Mora

El Ayuntamiento de Jabugo, con la colaboración de la Diputación de Huelva y la Junta de Andalucía, ha presentado en la sede provincial las I Jornadas Prehistóricas de la Cueva de la Mora, que tendrán lugar del 14 al 16 de noviembre. La iniciativa pretende poner en valor la historia, identidad y patrimonio del municipio a través de un programa de actividades culturales y divulgativas.

Como parte de las jornadas se inaugurará un nuevo espacio museístico en el que se expondrán réplicas y paneles informativos con los restos arqueológicos hallados en las excavaciones de la Cueva de la Mora a principios del siglo XX. Además, el programa incluye talleres divulgativos, conferencias y representaciones artísticas que permitirán a los visitantes acercarse al pasado prehistórico de la zona de forma didáctica y participativa.

Con estas jornadas, Jabugo refuerza su apuesta por la conservación y difusión del patrimonio local, convirtiendo la historia en una experiencia accesible para vecinos y visitantes.