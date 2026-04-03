Huelva vive un solemne y tradicional Jueves Santo en sus calles

Huelva ha celebrado un Jueves Santo marcado por la tradición, la solemnidad y el sabor más clásico de su Semana Santa, con las hermandades de la Oración en el Huerto, Misericordia, Buena Muerte y Los Judíos recorriendo las calles de la ciudad.

Desde el inicio de la jornada con la salida de la Oración en el Huerto hasta la imponente estación de penitencia de Los Judíos desde la Catedral, pasando por el recogimiento de Misericordia y la personalidad propia de la Buena Muerte, la ciudad ha vuelto a reencontrarse con algunas de sus cofradías más históricas.

El acompañamiento de fieles y público durante todo el día ha puesto de manifiesto el arraigo de estas hermandades, en una jornada que ha destacado por su sobriedad, elegancia y profundo sentido cofrade.

De este modo, el Jueves Santo ha vuelto a reafirmar la esencia y la identidad de una Semana Santa profundamente ligada a la historia y al sentimiento de Huelva.