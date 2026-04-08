Huelva retoma su agenda cultural en abril con música, teatro, cine y humor

El Ayuntamiento de Huelva ha reactivado su programación cultural tras la Semana Santa con una completa oferta de ocio para el mes de abril que incluye cine, música, teatro, exposiciones y humor en distintos espacios de la capital.

La agenda arranca con el cinefórum Igualdad y la proyección de ‘La candidata perfecta’, y continuará con propuestas como el regreso a los escenarios de Penélope Watson o el estreno de la obra ‘Ea’, protagonizada por el actor onubense Julio Fraga. La semana se completará con la actuación de la Orquesta Filarmónica de Málaga dentro del programa Andalucía Sinfónica.

En los próximos días, la programación seguirá creciendo con la exposición ‘Minas de Riotinto’, el festival de humor Gamba Fest, con nombres destacados del panorama nacional, y la representación de ‘Las amargas lágrimas de Petra Von Kant’, dentro del ciclo Igualdad.

El cierre del mes llegará con el concierto ‘Ritmos de Nuestra Tierra’ de la Banda Sinfónica Municipal y la obra ‘Instrucciones para sobrevivir en lo oscuro’, consolidando una agenda cultural diversa que busca atraer a todos los públicos y dinamizar la vida cultural de la ciudad.