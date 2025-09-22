Huelva celebra los 150 años del ferrocarril del Río Tinto con una exposición fotográfica

El Centro de la Comunicación Jesús Hermida se ha sumado a los actos de la II Feria del Legado Británico con la inauguración de la exposición “Río Tinto – Vía General”, que conmemora los 150 años de la llegada del ferrocarril a la provincia. La muestra, organizada por la asociación homónima con la colaboración del Ayuntamiento de Huelva, reúne 52 imágenes que reflejan la historia y la actualidad del ferrocarril y su entorno natural.

El concejal de Seguridad Ciudadana, José Manuel Moreno, destacó que la exposición “no solo conmemora los 150 años del ferrocarril minero de Riotinto, sino que también nos invita a redescubrir el enorme valor cultural, histórico y paisajístico del Río Tinto y de su trazado ferroviario”. La muestra combina fotografías en blanco y negro, que documentan la vida del ferrocarril desde 1875, con imágenes a color que muestran la naturaleza del río y el actual sendero que recorre la antigua vía.

Gonzalo García, presidente de la asociación, subrayó que el objetivo es “que la ciudadanía conozca y valore la riqueza patrimonial en torno al río Tinto y su ferrocarril”, y apuntó que la exposición es “un primer paso para impulsar el turismo cultural y patrimonial en la provincia y poner en valor lugares que aún guardan una gran belleza y singularidad”.

La exposición podrá visitarse hasta el 3 de octubre en horario de mañana y tarde, y posteriormente recorrerá municipios ligados al ferrocarril y al río, como La Palma del Condado, El Berrocal, Nerva y El Campillo.