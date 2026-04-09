Huelva anima a sus vecinos a engalanar la ciudad para el Corpus con un nuevo concurso de altares y balcones

El Ayuntamiento de Huelva ha abierto un año más la convocatoria del Concurso de Altares y Balcones con motivo del Corpus Christi, con el objetivo de implicar a la ciudadanía en la decoración de las calles por las que discurrirá la tradicional procesión.

El plazo de inscripción comenzará el próximo 13 de abril y se prolongará hasta el 8 de mayo, periodo durante el cual podrán participar tanto particulares como asociaciones, entidades o grupos de vecinos interesados en formar parte de esta iniciativa. El concejal de Cultura y Patrimonio Arqueológico, Nacho Molina, ha destacado que el certamen busca “incentivar a los vecinos para entre todos vestir la ciudad para la ocasión”.

Las bases y solicitudes ya están disponibles en la web municipal, así como de forma presencial en el Área de Cultura, ubicada en la Casa Colón, en horario de mañana. Las inscripciones podrán formalizarse por correo electrónico, de manera presencial o a través de la sede electrónica del Consistorio.

El concurso contempla dos modalidades: altares en la vía pública y balcones. En el caso de los altares, deberán situarse obligatoriamente en el itinerario oficial de la procesión, mientras que los balcones podrán participar también desde calles cercanas. En ambos casos, será imprescindible incluir elementos litúrgicos relacionados con la festividad del Corpus.

El certamen se desarrollará en dos fases: una primera de visita del jurado a las instalaciones y una segunda de deliberación. El fallo será comunicado a los premiados y posteriormente publicado por el Ayuntamiento.

Para la valoración de los trabajos, el jurado tendrá en cuenta aspectos como la calidad artística, la originalidad y el respeto por los elementos tradicionales propios de esta celebración. Además, los participantes deberán tener finalizadas sus decoraciones antes de la fecha fijada por la organización y mantenerlas hasta la finalización de la procesión.

En cuanto a los premios, se establecen dos galardones por categoría. En altares, el primer premio estará dotado con 1.000 euros y el segundo con 500 euros, mientras que en balcones el primer premio será de 500 euros y el segundo de 300 euros, todos ellos acompañados de diploma acreditativo.

El Ayuntamiento ha recordado también la obligatoriedad de tramitar la correspondiente autorización para la ocupación de la vía pública en el caso de los altares, así como de cumplir con los requisitos administrativos para la recepción de los premios.

Con esta iniciativa, el Consistorio pretende reforzar una de las tradiciones más arraigadas en la ciudad, fomentando la participación vecinal y contribuyendo a realzar el ambiente festivo en torno al Corpus Christi.