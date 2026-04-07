Los hermanos Lagares dirigen “Emoticonos”, el nuevo videoclip de la onubense Carla Lomar

La artista onubense Carla Lomar continúa consolidando su trayectoria con el lanzamiento de “Emoticonos”, su nuevo videoclip dirigido por los cineastas José y Manuel Lagares, que confían en que el tema se convierta en un éxito musical.

El videoclip, que ya está disponible en plataformas como Spotify, Amazon Music y YouTube, destaca por su narrativa visual dinámica y por su apuesta por una historia contemporánea inspirada en Romeo y Julieta, con una conexión entre Huelva y Buenos Aires a través de las redes sociales.

Uno de los elementos más llamativos del proyecto es la participación del youtuber argentino Lucas Yslas, encargado de diseñar y ejecutar una coreografía que ya está teniendo gran repercusión en redes sociales.

Además, la pieza integra localizaciones emblemáticas de Huelva, lo que, según sus creadores, supone una declaración de amor a la tierra. En este sentido, los hermanos Lagares han destacado la fuerza y el carácter de la canción, asegurando que reúne todos los ingredientes para convertirse en un “hit”.

El proyecto ha sido impulsado por la empresa Gamer Tech, responsable de dar vida a la artista mediante herramientas de inteligencia artificial. Su responsable, Carlos López, ha subrayado la importancia de contar con profesionales de referencia, como los propios Lagares, para garantizar la calidad del resultado final.

Uno de los aspectos más innovadores de “Emoticonos” es el uso de una voz generada por inteligencia artificial, un elemento que forma parte de la identidad artística de Carla Lomar y que abre nuevas posibilidades en el ámbito musical. De cara al futuro, el equipo trabaja en ‘humanizar’ esta voz para llevar el proyecto al directo, con la intención de encontrar una cantante que pueda interpretar a la artista sobre el escenario.

Más allá de lo musical, la propuesta plantea también un debate sobre el papel de la inteligencia artificial en la creación artística, en un contexto en el que la tecnología convive cada vez más con la emoción y la creatividad humana.

Con este lanzamiento, Carla Lomar refuerza su apuesta por una propuesta innovadora que combina tecnología, arte y raíces locales, posicionándose como uno de los proyectos más singulares del panorama actual.