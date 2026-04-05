La Hermandad Matriz presenta el cartel del Rocío 2026, centrado en la mirada de la Virgen

La Hermandad Matriz ha presentado este Domingo de Resurrección en la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Almonte el cartel anunciador de la Romería del Rocío 2026, una obra del artista Daniel Franca que pone el foco en la mirada de la Virgen como elemento central.

El acto, que tradicionalmente marca en Almonte el comienzo de la cuenta atrás hacia un nuevo Rocío, ha servido para dar a conocer una propuesta que rompe con el enfoque habitual. En esta ocasión, el cartel sitúa a la Virgen del Rocío mirando directamente a su pueblo, invirtiendo así la perspectiva más común y convirtiendo esa mirada en el eje visual y simbólico de la composición.

Según su autor, la obra pretende reflejar la cercanía y la relación viva entre la Virgen y sus devotos, evocando una conexión que va más allá de lo representativo. La mirada se convierte así en un punto de encuentro entre lo divino y lo humano, en sintonía con la tradición y con expresiones tan arraigadas como la súplica “devuélvenos tu mirada”.

El cartel también incorpora una lectura colectiva de la fe, inspirada en el significado de Pentecostés, donde la espiritualidad se manifiesta en comunidad. De este modo, la propuesta invita al espectador a formar parte de esa escena compartida, en la que confluyen la oración, la esperanza y la identidad de todo un pueblo.

En el apartado gráfico, el diseño tipográfico de Ale Rojas aporta un aire contemporáneo con referencias a las décadas de los 70 y 80, en alusión a la etapa en la que la romería fue declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional, combinando elementos clásicos y actuales en una composición equilibrada.

Tras la presentación del cartel, los hermanos de la Hermandad Matriz han procedido a la elección del Hermano o Hermana Mayor para la próxima romería, cuyo nombre se conocerá al filo de la medianoche, en un acto que refuerza el carácter simbólico de una jornada que, en Almonte, supone el verdadero inicio del camino hacia el Rocío.