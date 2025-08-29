El guitarrista Niño Martín actúa esta noche en la Plaza de las Artes de Punta Umbría

La Plaza de las Artes de Punta Umbría se convierte esta noche en escenario del talento onubense con el concierto del guitarrista Niño Martín, que arrancará a las 21.30 horas.

El espectáculo contará con un elenco de artistas invitados: Rocío Barranco y África Granados en los coros y palmas, Álvaro García a la percusión y Jhony Goldie como segundo guitarrista, acompañando al protagonista de la velada.

Niño Martín, que comenzó a tocar la guitarra a los once años, ha acompañado a figuras del flamenco como Argentina y Miguel Ángel Cortés, y desde hace años recorre los escenarios como solista, desplegando su virtuosismo y su particular sensibilidad musical.

Las entradas, con un precio de 10 euros, están disponibles en la plataforma Giglon, en la peluquería Le Figaro de la avenida Pintor José Caballero y, también, en la taquilla del Teatro del Mar desde dos horas antes del inicio del concierto.