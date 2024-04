Guadalupe Sáez recibe el XIV Premio de Textos Teatrales Jesús Domínguez por su obra ‘Nínive’

La alicantina Guadalupe Sáez Moreno ha recibido el XIV Premio de Textos Teatrales Jesús Domínguez, uno de los más prestigiosos y consolidados certámenes de creación teatral de ámbito internacional que convoca la Diputación de Huelva, dotado con 5.000 euros y la publicación de la obra en la revista ‘Primer Acto’.

En esta edición, el galardón por la obra ‘Nínive’ - que se ha impuesto entre los 64 títulos presentados- ha sido concedido por unanimidad del jurado, integrado por Beatriz Bergamín, Jana Álvarez y Néstor Villazón.

En un acto celebrado en el salón de plenos de la Diputación de Huelva en presencia del propio Jesús Domínguez, la diputada de Cultura, Gracia Baquero, ha destacado la sensibilidad de la autora, que ofrece en sus páginas “una reflexión personal y poética sobre la memoria y el legado familiar, cargada de emoción, delicadeza y honestidad”.

“Para nosotros es también objeto de alegría que sea una mujer la ganadora. Guadalupe Sáez es la cuarta mujer en ganar este galardón y no es casual porque estamos ante una autora con una sólida formación”, ha subrayado para añadir que Sáez trabaja como dramaturga tanto para su compañía como para otras compañías e instituciones públicas.

Baquero ha ratificado el apoyo de la Diputación a los autores y autoras. “El proceso creativo se desenvuelve muchas veces en un ambiente de trabajo solitario constante y necesita de mucho apoyo para poder fructificar y es ahí donde las administraciones públicas jugamos un papel importante en el soporte de la misma. Los premios constituyen una plataforma para la difusión de las autoras y autores y de sus obras”, ha manifestado.

Guadalupe Sáez ha expresado su agradecimiento a la Diputación por el galardón. “Gracias por hacerlo tan fácil y mimarme tanto”, ha dicho, y ha hecho extensiva su gratitud al jurado y “a todas aquellas personas que hacen posible el Premio Jesús Dominguez. Estos galardones son fundamentales para que la autoría pueda continuar creando”.

Guadalupe Sáez

La ganadora ha dedicado el galardón a su hijo, a su madre, a su abuelo “por prestarme su historia y su voz” y a sus compañeros y compañeras, a quienes les ha dedicado unas emotivas palabras. “Soy una autora con suerte”, ha afirmado.

En ‘Nínive’, Sáez narra la historia de su abuelo, que al comienzo de la Guerra Civil tuvo que embarcarse en un barco destructor en dirección a Gibraltar, que naufragó tras ser bombardeado.

El protagonista (el abuelo) permaneció durante siete horas agarrado a una tabla flotando en medio del mar Mediterráneo hasta que pudo ser rescatado.

La obra saldrá publicada en el próximo número de la revista especializada ‘Primer acto’ que saldrá a finales de este abril, con la finalidad de dar más promoción y difusión al texto ganador. “De esta forma conseguimos una distribución a más de 2.500 destinos, aparte de publicar en la revista más prestigiosa de teatro de habla hispana a nivel mundial”, ha indicado la diputada.

Como cierre del acto, se ha llevado a cabo una lectura dramatizada de la obra premiada a cargo del Asociación Dramaturgo Jesús Domínguez, en la que han participado como lectores Ana Feijóo, Manuel Domínguez, Francisco Matute Poika, José Antonio Ruiz y María García.

Trayectoria de la autora

Guadalupe Sáez Moreno (Alicante, 1981) Formada con los dramaturgos Roland Schimmelpfennig, Mariano Pensotti, Roger Bernat, Rafael Spregelburd, Eusebio Calonge, Sergio Blanco, Gracia Morales, Rosa Díaz, Juan Cavestany, Patricia Pardo, Xavier Puchades, Paco Zarzoso, Sanchis Sinisterra y Enzo Cormann.

Actualmente trabaja como dramaturga tanto para su compañía como para otras compañías e instituciones públicas. Entre los trabajos que ha desarrollado para su compañía se encuentran los textos familiares ‘Boreal’ (2022, Finalista en Mejor espectáculo infantil de los premios del IVC) Plàstico (2020) y ‘M i les balenes’ (2014).

Para público adulto ha estrenado ‘La lengua incompleta’ (2023. Finalista del premio Born de teatro 2021), ‘L’alegria està ací dins’ (2017. Premio a Mejor espectáculo en la Mostra de teatre de Barcelona), ‘Se’ns està quedant cos de postguerra’ (2014), ‘A mí nunca me cortó la cabeza’ (2013) y ‘Para que no te me olvides’ (2012, texto nominado a los premios de la crítica literaria 2019). En 2024 es seleccionada en la beca Benet i Jornet de la sala Beckett para autoría en lengua catalana y en 2022/2023 es autora seleccionada al Taller internacional de dramaturgia contaminante para la escritura de una pieza sobre el Mediterráneo.

En 2021 la sala Ultramar estrena su texto ‘La confianza’ y participa como autora en la primera producción teatro de calle de Escalante Centre Teatral, ‘Xafar la gespa’, coproducida con la compañía La negra. En 2022 firma la coautoría textual de ‘La caravana de las flores’, en 2018 firma la coautoría de ‘Alejandría’ para. También coautora de la pieza ‘Hijos de Verónica’ y ‘Cul Kombat’ traducida a diferentes idiomas.