Gibraleón tiene este fin de semana una cita con el jazz con la celebración de la XVIII edición de Jazzolontia

Gibraleón acoge este próximo fin de semana una nueva edición del Festival Internacional de Jazz, Jazzolontia 2025. Del 19 al 21 de septiembre, en el patio del antiguo Convento del Vado, los amantes del jazz tienen la oportunidad de disfrutar con las nuevas tendencias, en un enclave único y con músicos de enorme calidad. Organizado por el colectivo cultural Olontia, el Festival alcanza este año su decimoctava edición y se ha convertido a lo largo de estos años en una cita ineludible para los amantes de la buena música tanto de la provincia de Huelva como de otras regiones españolas y Portugal.

El diputado provincial, Juan Daniel Romero, junto a la alcaldesa de Gibraleón, Lourdes Martín, y el presidente de la Asociación Cultural Olontia, Fernando Barba, han presentado esta XVIII edición de Jazzolontia, con la que, según Juan Daniel Romero, “Gibraleón se vuelve a convertir este fin de semana en el epicentro del jazz”. Romero ha agradecido tanto al ayuntamiento como al colectivo cultural Olontia “su trabajo e implicación” en este festival que se “ha consolidado como una cita ineludible del calendario cultural y musical de nuestra provincia”.

Por su parte, la alcaldesa de Gibraleón, Lourdes Martín, ha calificado como de “cartelazo”, la programación este año de Jazzolontia, asegurando que “los amantes del jazz no se pueden perder este festival, vibrando con la música en directo y la calidad de los artistas que participan”. La alcaldesa ha mostrado su firme respaldo al colectivo cultural Olontia “por ofrecernos este festival internacional de jazz a toda la provincia”.

Fernando Barba ha desgranado la programación de esta edición de Jazzolontia, que arrancará mañana viernes, a las 22:00 horas, con la actuación de Hugo Fernández Quartet, guitarrista de jazz mexicano residente en Berlín, tras más de una década en Madrid. Su estilo mezcla Jazz con Pop-Rock, Folk y música clásica. Posteriormente actuarán The Groove Family, proyecto creado en 2015 por Carlo Groove Lezcano junto al cantante dominicano Jay Rivera (Rastañio). Este primer día finalizará con el Dj Israel D. Gutiérrez.

El sábado el festival iniciará la jornada con la actuación de Yakuza, colectivo en movimiento integrado por Afonso Serro, Afta3000, Pedro Ferreira, Alexandre Moniz y Pedro Nobre. La noche continuará con la presencia de Martina Skat y finalizará con la sesión del Dj A. Barba. El domingo, último día de Jazzolontia 2025, se proyectará la película Green Book, dirigida por Pete Farrelly.

El precio de la entrada es de 5 euros por día y 7 euros el abono para la programación completa.