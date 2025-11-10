La Fundación José Manuel Lara busca voluntarios en Huelva para su proyecto de fomento lector LEER+

La lectura puede cambiar vidas, y con esa convicción la Fundación José Manuel Lara —perteneciente al Grupo Planeta— ha puesto en marcha en Huelva el programa LEER+: Lecturas que nos suman, una iniciativa educativa que busca voluntarios y voluntarias para acompañar a niños y niñas de 4º, 5º y 6º de Primaria en sesiones de lectura y comprensión.

El proyecto se desarrolla este curso en cinco colegios onubenses: CEIP San Fernando (Marismas de Odiel), CEIP Tartessos (Las Colonias), CEIP Al-Ándalus (Nuevo Colombino), CEIP Andalucía (El Torrejón) y CEIP Príncipe de España (La Orden). Las sesiones, de una hora semanal, se realizan en horario de mañana o tarde, según el centro.

El objetivo de LEER+ es mejorar la comprensión lectora, prevenir el fracaso escolar y fomentar la educación en valores a través de dinámicas participativas, lectura compartida y acompañamiento personalizado. Las personas voluntarias tendrán un papel esencial en el desarrollo del alumnado, ofreciendo apoyo motivador y adaptado a cada grupo.

Para participar, es necesario tener más de 16 años, no contar con antecedentes penales ni de delitos sexuales, y disponer de 1,5 horas semanales durante los tres meses del programa (de septiembre a diciembre).

Las inscripciones pueden realizarse a través del formulario disponible en línea Formulario de inscripción – Voluntariado LEER+.

Para más información, las personas interesadas pueden contactar con Sara González, coordinadora del programa, en el correo sara.gonzalezg@fundacionjmlara.es o en el teléfono 626 193 351.

Con esta propuesta, la Fundación José Manuel Lara invita a los onubenses a sumarse a una experiencia solidaria y transformadora, en la que la lectura se convierte en una herramienta para abrir puertas, despertar curiosidad y sembrar futuro.