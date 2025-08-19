Fuenteheridos acoge la presentación del libro “Esclavo del algoritmo” de Laura G. De Rivera

El Museo de Fuenteheridos será escenario este jueves 21 de agosto, a las 20:30 horas, de la presentación del libro “Esclavo del algoritmo. Manual de resistencia en la era de la inteligencia artificial”, obra de la escritora Laura G. De Rivera.

El ensayo, concebido como una guía para comprender el impacto de la tecnología en la sociedad actual, plantea un debate abierto sobre la influencia creciente de los algoritmos en ámbitos tan diversos como la información, el consumo o las relaciones personales. La autora propone, además, herramientas para afrontar los riesgos de esta dependencia digital y fomentar un uso más consciente de la inteligencia artificial.

La cita, organizada en el marco de la programación cultural local, se perfila como una oportunidad para el diálogo y la reflexión en torno a uno de los temas más determinantes del presente y el futuro inmediato.