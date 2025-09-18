El Festival Iberoamericano de Huelva celebra el Día del Cine Español con doble proyección de ‘Sorda’

El Festival de Cine de Huelva conmemorará el próximo lunes 6 de octubre el Día del Cine Español con una sesión especial en el Gran Teatro que incluirá la proyección del cortometraje ‘Sorda’ (2021) y su adaptación a largometraje (España, 2025), ambos dirigidos por Eva Libertad. La cita forma parte del ciclo Cine Club del certamen y la entrada será gratuita hasta completar aforo, comenzando a las 19:00 horas con el corto seguido del largometraje.

‘Sorda’ ha sido reconocida internacionalmente desde su estreno en la Berlinale, donde recibió el Premio del Público en la sección Panorama, y ha acumulado varios galardones en el Festival de Málaga 2025, incluyendo la Biznaga de Oro a Mejor Película y premios a la interpretación femenina y masculina. La película también figura entre los tres títulos preseleccionados para representar a España en los Premios Oscar 2026.

La historia sigue a Ángela (Miriam Garlo), una mujer sorda embarazada, y a su pareja oyente, Héctor (Álvaro Cervantes), enfrentándose a los retos de la maternidad y la comunicación en un mundo que no está adaptado a su condición. La llegada de su hija provoca una crisis en la pareja y plantea el desafío de criarla en un entorno poco accesible, desarrollando así una narrativa intensa y emotiva.

El Cine Club del Festival de Huelva comenzó el pasado junio con sesiones dobles de películas y cortometrajes en espacios emblemáticos, incluyendo títulos como ‘Fandango’, ‘Yo voy conmigo’ y ‘Homework’, atrayendo a más de 1.000 espectadores hasta la fecha y consolidando la relación del certamen con la ciudadanía durante todo el año.

Con esta iniciativa, el Festival refuerza su compromiso con la promoción del cine español y su vinculación con la cultura local, ampliando su programación más allá de la semana principal de noviembre y acercando producciones destacadas a un público amplio y diverso.