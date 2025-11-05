Éxito de público en la presentación del libro infantil El Gran Ventoso de María José López en Moguer

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Moguer se quedó pequeño este lunes durante la presentación del libro infantil El Gran Ventoso, obra de la maestra, escritora e ilustradora María José López Márquez, quien compartió con emoción este nuevo proyecto literario arropada por cientos de vecinos, antiguos alumnos, familiares y amigos.

El acto contó con la presencia del alcalde de Moguer, Gustavo Cuéllar, y de la concejal de Juventud, Teresa Díaz, quienes felicitaron a la autora y destacaron su “gran labor educativa y su capacidad para inspirar a los más pequeños”. Ambos resaltaron también su trabajo en redes sociales, donde, a través de su cuenta @mirinconfavorito1, se ha convertido en lo que muchos llaman “maestra de maestras y maestros”.

Durante la presentación, varios alumnos y alumnas leyeron fragmentos del libro, mientras un grupo de jóvenes que tuvieron a María José como docente recordaron las enseñanzas, valores y emociones que les transmitió en su etapa escolar, convirtiendo el acto en un momento entrañable y lleno de gratitud.

El Gran Ventoso, publicado por Ediciones Apuleyo, narra la historia de un pulpo alegre y solidario que, al descubrir que el océano está lleno de basura, emprende una misión para limpiarlo y devolverle su belleza. Se trata de un cuento que combina aventura, conciencia medioambiental y valores educativos, con el inconfundible estilo de la autora moguereña.

María José López, muy emocionada, agradeció el cariño recibido y expresó su deseo de que este libro “ayude a los niños a comprender la importancia de cuidar el planeta y a descubrir que todos podemos hacer algo para mejorar el mundo que nos rodea”.

El acto concluyó con una larga ovación y la firma de ejemplares, en una tarde que dejó claro que El Gran Ventoso ha nacido con el mejor de los vientos.